Ovog septembra neće biti održani 21. „Sedam veličanstvenih“ zato što, kažu osnivači ovog filmskog festivala Svetlana i Zoran Popović, ne žele da daju legitimitet lažnoj normalnosti, i ne žele da gosti vide Beograd kakav je sad

Festival „Sedam veličanstvenih“ neće biti održan ove godine, objavili su Zoran i Svetlana Popović osnivači ove filmske manifestacije evropskog dugometražnog dokumentarnog filma.

Ovog septembra je trebalo da bude 21. izdanje festivala „Sedam veličanstvenih“.

Normalnost koja je laž

U februaru smo pisali o ovom festivalu povodom problema zbog termina, naime, ispostavilo se da će nov termin Festa, septembar, kako je tada planirano, ugroziti festival „Sedam veličanstvenih“ koji je tradicionalno počinjao 12. ili 13. septembra. Međutim, ubrzo se ispostavilo da je to rešeno, i da će sa „Sedam veličanstvenih“ sve biti u redu.

„U međuvremenu, neke stvari su se nagomilale a neke smo otkrili i odlučili da u postojećim okolnostima ne održimo festival“, kaže za „Vreme“ Svetlana Popović.

„Da smo održali festival, bilo bi to davanje legitimiteta normalnosti za koju se zalaže vlast, normalnosti čija je svaka tačka laž i postoji samo u njihovim govorima“, kaže Svetlana Popović i podseća da se festival održava u MTS dvorani ispred koje je „jedna od najmračnijih tačaka, trougao između Doma sindikata, Skupštine i Skupštine grada Beograda, prostor u kome se prethodnih godina intenzivno širila festivalska atmosfera.“

„Partneri i saradnici u Evropi razumeli su ovakvu našu odluku“, navodi.

Gosti nisu dobrodošli u Beogradu

Zoran Popović kaže da je „ovo bila najteža odluka u istoriji festivala, i najteži trenutak od kako ga organizujemo. Prošla godina je bila dramatična, ali na jedan jednostavan način – Ministarstvo kulture do poslednjeg sekunda nije potpisivalo ugovor pa je bilo nemoguće obezbediti rezervacije filmova i ostale troškove, ali je na kraju to rešeno i jubilarni festival je održan.“

„Ove godine konkursi Ministarstva kao da su zamrznuti. Nemoguće je dobiti bilo kakvu informaciju, a pre svih zašto se do sad, devet meseci od objavljivanja konkursa, ne znaju rezultati“, navodi Zoran Ppović

Ističe da „Beograd danas nije grad u koji možete da pozovete goste. Autori koji su ranije dolazili na festival osećali su se slobodno da otkrivaju grad i da idu kud hoće, uživali su. Šta bi se danas desilo nekom od njih ako bi hteo da fotografiše šatore ispred Skupštine? Pogotovo što je stranac! Grad je kao pod okupacijom. Svuda je represija onih koji nameću svoje vrednosti i uslove, a to je atmosfera okupacije.“

„Teško je biti dokumentarista u bioskopskoj sali dok se dokumentarnost nalazi na ulici, u životu“, kaže Zoran Popović.

Naglašavaju da je ovogodišnji izostanak „Sedam veličanstvenih“ samo pauza „dok ne dođe bolje vreme u kome će sve zaista normalno i dobro biti moguće“, kažu Svetlana i Zoran Popović.

Saopštenje kojim su objavili ovogodišnju pauzu, počinju ovim objašnjenjem:

Ne bi bio praznik

„Festival ’Sedam veličanstvenih’ kreiran kao bioskopski praznik za brojne poklonike modernog evropskog dokumentarnog filma prethodnih 20 godina uspešno je predstavljao vrhunska ostvarenja i najznačajnije autore savremene evropske dokumentarističke scene.

Ove godine, sigurno jedne od najturbulentnijih u poslednjih nekoliko decenija, čitava srpska kultura je pretrpela neočekivane udarce upravo od institucija koje su zadužene da je neguju, podstiču i razvijaju, pa se tako i festival našao na udaru tih nezakonskih i nedeklarisanih mera represije, diskriminacije i eliminacije. Eliminacije pre svega vrhunske kulture kao previše subverzivne i opasne za mračni poredak sada ogoljeno utemeljen na brutalnosti i primitivizmu“.