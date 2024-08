Pozorišni program koji organizuje Hartefakt u okviru Nedelje ponosa, počinje u ponedeljak svetskom premijerom predstave „Boys Just Want To Have Fun“ u prostoru Endžio HAB-a.

Predstava je nastalu u koprodukciji švedske kompanije IL DANCE i Hartefakta, a njen autor i koreograf je Izrael Aloni.

„Boys Just Want To Have Fun“ je zamišljen kao šestočasovani multidisciplinarni plesni performans, koji je za publiku otvoren u periodu od 16 do 22 časa 2. i 3. septembra, a publika može da dođe i napusti prostor galerije onda kada to želi, kao i da izabere sopstvenu putanju praćenja perfromansa u prostoru Endžio HABa.

Osim ove, na programu su i „Body Confessions“, plesni solo Aleksandera Zaina i Hartefaktova predstava „Pre nego što počnemo“.

Kroz tri segmenta predstave „Body Confessions“ prikazan je kontrast između odnosa prema telu kakav nam je društveno indikovan i odnosa prema telu koji je ličan i samo-spoznajući.

U fokusu predstave „Pre nego što počnemo“ je dilema autora da li umetnik ima pravo da govori o sistemskim, društvenim i individualnim oblicima diskriminacije i stigmatizacije marginalizovanih grupa u našem društvu, uprkos tome što sam ne pripada tim grupama. Predstava je autorski projekat reditelja Juga Đorđevića i dramaturškinje Tijane Grumić, a igraju Ema Muratović, Matija Stefanović i Aleksander Zain i deo je repertoara Hartefakt Kuće.

Ovo je šesta godina Hartefaktovog Pozorišnog programa u okviru Nedelje ponosa.

Za Hartefakt je, kažu, organizovanje pozorišnog programa Nedelje ponosa izuzetno važno jer obezbeđuje siguran prostor u kom je moguće istaći različite aspekte borbe LGBTI+ zajednice na umetnički relevantan način i učiniti ih dostupnim i jasnijim široj javnosti.