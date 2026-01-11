Pozorišta u Srbiji
Kraljevačko pozorište ima sedam zaposlenih, u Pirotu ih je osam…
Od 2012. broj institucionalnih teatara ostao je isti ali je broj zaposlenih u njima prepolovljen, dok je broj premijera opao za 40 odsto
Godina će biti u znaku istorije umetnosti, najavili su u Narodnom muzeju za 2026, tokom koje će pripremiti četiri velike izložbe i otvoriti obnovljeni Arheološki muzej u Kladovu
Narodni muzej Srbije je moguće jedini od svih muzeja u zemlji koji može da najavi plan za ovu godinu, što ne znači da ga i ostali nemaju, već samo da ne znaju da li će imati novca da ga ostvare.
Elem, Narodni muzej Srbije je najavio četiri velike izložbe u ovoj godini, otvaranje obnovljenog Arheološkog muzeja u Kladovu, i intenzivne pripreme za Arheološki muzej u Beogradu koji je najavljen do Ekspa u zgradi stare Pošte.
Prva izložba je zakazana za 12. februar, a biće posvećena slikaru realisti Milošu Tenkoviću. Sledeće dve će biti jubilarne – 150 godina rođenja impresioniste Milana Milovanovića i 175 godina od rođenja Đorđa Krstića.
Namera je, objasnila je novinarima Bojana Borić Brešković direktorka Narodnog muzeja, da ova godina bude „u znaku istorije umetnosti“, što se vidi i po navedenim izložbama koje povezuju liniju od realizma do impresionizma.
Najavila je da će jesen biti u znaku srednjeg veka, odnosno izložbe „Doba vere“ koja će predstaviti našu umetnost u doba osmanske vlasti.
„O tome kako je vera, nacionalno osećanje, naša individualnost, opstalo i kako smo preživeli mnoge teške godine i uspeli da sačuvamo sve ono što i jeste naš duh, što jeste Srbija, što jeste srpstvo“, istakla je direktorka Narodnog muzeja.
Tokom ove godine biće otvoren i obnovljeni Arheološki muzej u Kladovu čija je rekonstrukcija počela prošle godine.
Ovaj muzej je zatvoren od 20. oktobra, kako bi sanirala zgrada. Planirana je zamena krovnog pokrivača, fasadne stolarije, i unapređenje sistema klimatizacije, a sanacija se sprovodi uz finansijaksu podršku Hidroelektrane Đerdap.
Na sajtu Narodnog muzeja piše da se otvaranje očekuje u aprilu ove godine.
