Umesto do daljnjeg, kako je prvobitno saopštio Samostalni sindikat, NBS će biti u generalnom štrajku samo dva dana. Predsednica Sindikata objašnjava da je do nesporazuma došlo zbog umora

Narodna biblioteka Srbije ipak nije u generalnom štrajku do daljnjeg, kako je sinoć javljeno, nego samo dva dana: 6. i 7. marta.

Došlo je, izgleda do nesporazuma.

Naime, prvo je na sednici Republičkog odbora Samostalnog sindikata (ROS) kulture održanoj 26. februara, odlučeno da se u svim ustanovama kulture obustavi rad na jedan sat.

Tada je takođe odlučeno da se od 6. marta krene u generalni štrajk do ispunjenja zahteva – dakle do povećanja zarada.

Izvršni odbor Sindikata Narodne biblioteke Srbije tada je podržao ovu odluku.

Zato je u saopštenju koje su objavili u sredu, dan pre početka štrajka, piše da će zaposleni u NBS štrajkovati do ispunjenja zahteva.

Saopštenje je potpisala Mirjana Stanišić, predsednica Samostalnog sindikata Narodne biblioteke Srbije.

Međutim, u četvrtak u 10:25 Mirjana Stanišić je zaposlenima u NBS poslala interni mejl kojim ih obaveštava da su ROS i Sindikat NBS slučajno,m zbog umora, napravili grešku, te da štrajk traje samo dva dana.

„Obaveštavam vas da sam 26. 2. 2025. u večernjim satima, poslala neodgovarajuće odluke o obustavi rada. Došlo je do tehničke greške zbog premora“, napisala je Mirjana Stanišić na početku mejla kolegama iz NBS.

Zatim objašnjava daje tog dana imala dva sastanka do kasnih večernjih sati, da su sastanci bili naporni zbog usaglašavanja stavova, i da je konačno odlučeno da se od 28. februara obustavlja rad svakog dana na jedan sad, a da se 6. i 7. marta ide u generalni štrajk.

„Nedovršeni tekst ROS poslat je greškom“, piše u mejlu.

Zatim navodi: „Ja sam došla u NBS u 19 časova uveče, i ne uviđajući grešku i sama sam je načinila šaljući mejl, u to doba već sasvim umorna i dekoncentrisana. Želela sam da, kako to zakon nalaže, obavestim upravu 24 sata pre obustave rada i ujedno sve zaposlene. Sutradan to nisam mogla da uradim jer sam otputovala u Novi Sad na sednicu Veća Samostalnih sindikata Vojvodine“.

Na upit portala „Vremena“ za pojašnjenje ove situacije, Mirjana Stanišić nije odgovorila. Takođe nam se nije odazvao ni niko iz Uprave Narodne biblioteke Srbije.