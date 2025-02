Ministarstvo kulture Srbije objavilo je pre dva dana Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2025. godinu, sa drugačijim uslovima nego do sada. Ima ih dva:

Budžet je isti, nova je ćirilica

Konkurs nije raspisan za izdanja objavljena u jednoj godini, u prošloj, kao što je to bilo oduvek i kao što je praksa i svih ostalih konkursa koje raspisuje Ministarstvo, nego se odnosi na dve godine: na 2024. i na 2025. Zašto i otkud to, ne zna se.

Drugi se tiče ograničenja za izdavače koji objavljuju knjige na srpskom jeziku: konkursna komisija će vrednovati samo one njihove knjige koje su štampane na ćirilici. To znači da Ministarstvu i njegovoj komisiji nije bitno da za biblioteke otkupe kvalitetne i važne knjige, već ćirilične, To takođe dalje znači da po mišljenju Ministarstva latinica nije poželjna u bibliotekama, kao i da, a pod izgovorom borbe za nacionalno pismo, knjige postaju još jedna alatka za pojačavanje nacionalizma.

Ova druga promena u najnovijem Konkursu za otkup je očekivana još od kako ju je u septembru najavio ministar Nikola Selaković na Vukovom saboru u Tršiću kao jedan od tri korala za spas ćirilice, Ova druga, o spajanju dve godine u jedan otkup knjiga – nije.

UPIS

Udruženje profesionalnih izdavača Srbije (UPIS) je prvo reagovalo. U saopštenju koje potpisuje Upravni odbor, najavljuju da „neće prihvatiti ovakav konkurs“, i da će Ustavnom sudu „podneti zahtev za preispitivanje ustavnosti konkursnih odredbi“.

Konstatuju da su konkursni uslovi „značajno pogoršani“, što se pre svega odnosi na odluku Ministarstva da objedini dve izdavačke godine.

„Nije jasno zašto su to uradili, osim ako nisu hteli da budžetom koji je namenjen za jednu godinu, plate dve naše godišnje produkcije“, kaže za portal „Vremena“ Zoran Hamović predsednik UPIS-a i direktor izdavačke kuće Clio.

Podseća da su pred Sajam knjiga svi izdavači imali sastanak sa ministrom Selakovićem povodom unapređenja uslova konkursa, da su se njihove primedbe tada najviše odnosile na netransparentnost i uslove konkursa za otkup knjiga, kao i na visinu budžeta koju Ministarstvo određuje za ovu namenu, ali da „nisu obavešteni čak ni da li su njihovi zahtevi usvojeni“.

„Umesto obaveštenja o poboljšanjima, nastavljena je praksa netransparentnog rada, a konkursni uslovi značajno pogoršani“, kaže Hamović.

Diskriminacija

Osim toga, najnoviji konkurs „neustavno ograničava Ustavom dostignuti nivo građanskih sloboda i ravnopravnost upotrebe latiničnog pisma, što smatramo ozbiljnom povredom Ustava Republike Srbije“, piše u saopštenju UPIS-a.

„U Ustavu piše da je ćirilica službeno pismo, a da se može koristiti i latinica“, objašnjava Hamović.

„Ovaj konkurs nam to onemogućava i zato je diskriminatorski. Ni jedan izdavač nema ništa protiv namere Ministarstva da čuva i promoviše ćirilično pismo, ali ne tako što će da oduzima nečija pravo da koristi pismo koje želi.“

Hamović najavljuje da će na vanrednoj sednici UPIS-a odlučiti o daljim koracima, odnosno o bojkotu ovog konkursa.

Bora Babić, direktorka i glavna urednica „Akademske knjige“ iz Novog Sada, smatra „da bi bojkot imao smisla“ bez obzira što bi onih kojima novi uslovi konkursa ne smetaju „moguće bilo više“. Podseća i na odluku Vlade od 6. februara da smanji „ionako mali budžet“ kako bi imala više novca „u rezervi za koju nije poznato na šta će biti iskorišćena“. Nakon ovog konkursa „sve deluje kao da država polako gasi svoje izdavaštvo“, kaže.

Ponižavajući konkurs

Ni „Booka“ neće konkurisati za najnoviji otkup knjiga. Ivan Bevc, direktor ovog izdavača, kaže za portal „Vremena“ da je „godinama unazad ovaj konkurs ponižavajući“, kao i da je sada, spajanjem dve godine u jedan otkup, „to ponižavanje i direktno“.

Navodi da je „budžet za otkup isti od 2010. godine iako se cena proizvodnje knjige u međuvremenu povećala za 80 do 90 odsto“.

„Novac koji ’Booka’ dobije od Ministarstva kulture na osnovu otkupa knjiga je samo jedan odsto našeg godišnjeg prometa. Ta količina novca, koje ćemo se odreći, neće ugroziti naše poslovanje“. Dodaje i da „izdavači koji kažu da treba učestvovati na konkursu zbog biblioteka kako se ne bi ugrozilo obnavljanje njihovog fonda, nisu u pravu. Biblioteke u ovom slučaju ne ugrožavaju izdavači, već Ministarstvo“.

UPIS poziva „Ministarstvo kulture da hitno obustavi konkurs, izmeni uslove i obezbedi transparentniji proces odabira knjiga za otkup, koji će biti u skladu sa zahtevanim promenama koje su taksativno navedene i više puta dostavljane ministru i njegovim saradnicima“.

Kako saznajemo, iduće nedelje će im se priključiti i druga udruženja izdavača.