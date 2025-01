„Milutin je pun kritičkih opaski protiv propagatora rata i mržnje, to jeste, ali ne prema drugim narodima“, kaže reditelj Egon Savin o predstavi „Knjiga o Milutinu“ pred njeno 250. izvođenje

Večeras 31. januara, biće 250. „Knjiga o Milutinu“, jedna od predstava po kojima se prepoznaje beogradski „Zvezdara teatar“.

„Knjiga o Milutinu“ je monodrama po istoimenoj knjizi Danka Popovića, koju je adaptirao i režirao Egon Savin, a igra Nenad Jezdić.

To je lična priča o Prvom svetskom ratu, o muci i stradanju koje ne bi bilo da nije bilo mržnje.

„Ja ne držim slovo iz istorije, samo svoje misli kazujem i ono što mi je na duši”, kaže Milutin.

Egon Savin kaže za portal „Vremena“ da su predstavu pripremali dve i po godine. „Bio je to proces pun ljubavi: dok je Jezda (Nenad Jezdić) učio tekst, trebalo je naučiti 60 strana dramatizacije romana, Vesna Popović (autorka scenografije i kostima) i ja smo po arhivama tražili materijal za predstavu.“

Naime, sve vreme tokom predstave, kao u fonu, emituju se snimci i dokumenta onoga o čemu Milutin priča.

„Hteo sam da predstava ne bude fiction nego čas iz istorije, da bude svedočenje o Prvom svetskom rat, svedočenje malog, nepismenog čoveka koji jasno i ljudski vidi i tumači zablude svojih vojskovođa zbog kojih strada narod, ali i sav apsurd nastao zbog mržnje između zaraćenih strana“, kaže Egon Savin.

„Ovo je antiratna predstava i ponosan sam zbog toga.“

Roman Danka Popovića „Knjiga o Milutinu“ je najčitanija knjiga posleratne srpske književnosti. Objavljena je 1985. godine, imala je tiraž od 40 izdanja i prodata je u više od 500.000 primeraka.

„Svojevremeno se o ovoj knjizi govorilo da ima prizvuk nacionalizma. Nema. Milutin ima zdrav, narodski odnos prema svetu. On ima patriotizam, i možda će zvučati paradoksalno, ali u tome nema trunke nacionalizma“, kaže Savin.

„Milutin je pun kritičkih opaski protiv propagatora rata i mržnje, to jeste, ali ne prema drugim narodima. U njemu ima začudnosti kad shvati da govori istim jezikom kao i onaj protiv koga ratuje. On ima ljubav prema čoveku, prema ljudima, ali i prema volu, zemlji, prema oranici, tlu iz koga je izrastao. On je protiv ideologije, protiv politike i upotrebe naroda u svrhu nečije političke ambicije“.

Premijera „Knjige o Milutinu“ odigrana je u novembru 2021. godine.

„Sad, posle svega što smo prošli, svaka Milutinova reč deluje još jače i ljudskije“, kaže reditelj ove predstave Egon Savin.

Autor scenografije i kostima je Vesna Popović, a kompozitor je Bora Dugić.

U februaru će predstava četiri puta biti izvedena u „Zvezdara teatru“ a zatim i u Novom Sadu, Novoj Varoši, Požegi i u Temerinu. Na matičnoj sceni ju je videlo 45.000 ljudi, i bila je na 80 gostovanja.