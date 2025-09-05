Novi Sad se promenio. Obavijen je istovremeno i tugom zbog izgubljenih života, ali i angažovan, odlučan i brži nego inače – kaže Marija Medenica glumica Srpskog narodnog pozorišta čija se monodrama, prikladno ovim danima, zove „Neodustajanje“

Početak septembra je, priprema se nova pozorišna sezona, nova stvaralačka sezona svakog glumca, pa ipak predstave i premijere se ne nameću kao tema.

Marija Medenica, glumica Srpskog narodnog pozorišta kaže da je to jedno novo iskustvo, i da koliko god da se čovek odupire stvarnosti, ona mu uvek odnekud iskoči.

Jer, kako da prođete pored Gradske kuće a da vam se ne vrate slike onih momaka koji su upali među mirne građane i počeli da je razbijaju ili da prođete kampusom a da ne pomislite na ono što se desilo pre neku noć ispred Filozofskog.

Kaže da se zbog svega toga „oseća poraženo“ i da u njoj „svakodnevno preovladuje neka do sad nepoznata forma anksioznosti.“

„Suviše vremena provodim na mrežama pokušavajući da sagledam dešavanja u našoj zemlji tako da kritičko mišljenje bude vodilja i kriterijum. To je neobično teško. Ovo je svakako vreme u kom će vrhunac veštine života biti moć prepoznavanja istine.“

Čini joj se, kaže, da je „većina ljudi izgubila mir. Košta me jednako i izlazak na ulicu, i odlazak na posao i slobodno vreme.“

Foto: Promo Marija Medenica u monodrami „Neodustajanje“

„Poslednjih meseci, Novi Sad se promenio. Obavijen je istovremeno i tugom zbog izgubljenih života, a sa druge strane pušten je neki ’duh iz boce’ koji do sad nisam imala prilike da sretnem. Angažovan, odlučan i brži nego inače“. kaže Marija Medenica.

Monodrama koju je napisala, režirala i koju izvodi, zove se „Neodustajanje“. I to je ono što oseća, i želi da prenese drugima.