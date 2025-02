Proslavljeni britanski roker Morrissey održaće koncert 8. jula na Kalemegdanu, na prostoru Donjeg grada, a nastup je zakazan u sklopu evropske turneje koja obuhvata 22 koncerta, krajem proleća i tokom leta.

Morrissey se smatra jednom od najuticajnijih ličnosti britanskog popa, a svrstava se i među najveće tekstopisce u istoriji rok muzike. Popularni Moz je, prvo kao pevač kultnog sastava The Smiths, obeležio muzičku istoriju sa samo četiri albuma u periodu od 1982. do 1987. godine.

Usledila je impresivna solo karijera sa 13 albuma, a celo njegovo delovanje zaokruženo je priznanjem „Ivor Novello“ za izuzetan doprinos britanskoj muzici. Uz to, veliki je pobornik prava životinja, pa je prošle godine dobio nagradu „Social Vanguard“, kao priznanje za delatnost u toj oblasti.

Počev od debitantskog Smiths singla „Hand In Glove“, Morrissey je svetsku riznicu rokenrola kroz decenije obogatio pravim himnama uz koje su stasavale generacije poput „This Charming Man“,” „How Soon Is Now?“,” „There Is A Light That Never Goes Out“,„Suedehead“, „Everyday Is Like Sunday“, „Irish Blood, English Heart“, „First of the Gang to Die“…

Njegova „Autobiografija“, objavljena oktobra 2013, bila je šest nedelja na prvom mestu liste prodaje u Engleskoj, i još pet sedmica na drugom.

Karte za koncert Morrisseya (4.900 dinara parter, 6.900 dinara Fan pit i 12.000 dinara Vip) biće u prodaji od petka, 21. februara od 12 časova putem prodajnih mesta i sajta Tickets.rs.