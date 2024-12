Udruženja dramskih i likovnih umetnika, kao i književnika, Srpski PEN centar, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, srpska sekcija Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA), Akademijski odbor za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i mnogobrojni istaknuti akteri u kulturi, univerzitetski i naučni radnici, podržali su studente koji blokiraju fakultete univerziteta širom Srbije, zahtevajući odgovornost za pogibiju 15 osoba prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, objavljivanje dokumentacije o rekonstrukciji stanične zgrade, kao i procesuiranje odgovornih za napade na studente koji su odavali poštu žrtvama te nesreće.

Peticije

Univerzitetski i naučni radnici i radnice pokrenuli su peticiju kojom podržavaju studentske zahteve, navodeći da studenti ukazuju protestom na kršenje građanskih prava, uključujući zastrašivanja, nezakonita privođenja, neopravdane mere pritvora i neshvatljivo postupanje tužilaštva, kako prema svojim koleginicama i kolegama, tako i prema drugim građanima koji zahtevaju utvrđivanje odgovornosti za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

“Smatramo da su solidarnost i pravda ključni za izgradnju dobrog društva i da su studenti i studentkinje uvek bili ti koji su ih najsrčanije branili, dajući ključan podsticaj. Stoga pružamo podršku demokratskom organizovanju i studentskim zahtevima, ističući hitnost njihovog ispunjenja”, naveli su inicijatori peticije koja nakon prvih dana ima više od 2.000 potpisa.

Centar za kulturnu dekontaminaciju inicirao je potpisivanje peticije solidarnosti aktera u kulturi sa studentima u blokadi, koja je inicijalno imala sto potpisa. Oni su naveli da je “trenutak da svojim imenom i prezimenom pokažemo da prepoznajemo jezik demokratije koja se rađa iz pepela institucija uništenih pravnim i političkim nasiljem režima na vlasti”.

Glumci

Glumci u Beogradu i u Novom Sadu, pridružili su se i akciji “Zastani Srbijo”. U Beogradu je akcija održana ovog petka na Trgu Republike, a u Novom Sadu ispred Pozorišta mladih, odakle su glumci otišli do Zmaj Jovinog spomenika da bi se pridružili studentima Akademije umetnosti.

Ansambli 15 pozorišta su u subotu u formi videa podržali studente.

To su ansambli narodnih pozorišta Sombor, Niš, Zrenjanin, Beograd, Priština, zatim Teatra na Brdu, Ateljea 212, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, Beogradskog dramskog pozorišta, Pozorišta na Terazijama, Pozorišta Boško Buha, Malog pozorišta Duško Radović, Puls teatra Lazarevac, Pozorišta za decu i mlade Kragujevac.

UDUS i UKS

UDUS je apelovao na sve da poštuju svačije pravo da poziv ovog udruženja podrže ili ne, te da tako zaštite jedni druge od bilo čijeg pokušaja da ih razjedini ili nahuška jedne na druge.

Ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni do subote, 21. decembra, UDUS je najavio da će pozvati kolege na dalje korake, izrazivši uverenje da javna i bezrezervna podrška dramskih umetnika studentima treba da traje do ispunjenja njihovih zahteva, odnosno, do prestanka blokada.

“Na ubedljiv i beskompromisan način, studenti su pokazali da su upravo oni savest Srbije”, naveo je Upravni odbor Srpskog PEN centra, solidarišući se sa studentima u njihovoj “mirnoj i nenasilnoj borbi za procesuiranje odgovornih, za osudu i kažnjavanje korupcije, za uspostavljanje temelja pravednog društva, za budućnost čistih ruku i hrabrog srca”.

Udruženje književnika Srbije (UKS) je istaklo da su „država i društvo slobodni i demokratski ako ih čine slobodni i ravnopravni građani. Država i društvo mogu biti, u ekonomskom smislu, bogatiji ili siromašniji, ali su svakako suštinski siromašni ako su im sloboda, jednakost pred zakonom, demokratija, ravnopravnost i spremnost na dijalog u hroničnom deficitu”.

SANU

Akademijski odbor za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) „smatra pozitivnim to što mladi ljudi koji streme najvišim nivoima obrazovanja i od kojih u velikoj meri zavisi budućnost naše zemlje imaju svoje mišljenje o društvu u kojem žive i spremni su da svoje stavove jasno i javno iskažu”, navedeno je u saopštenju.

ULUS i AICA

Članovi Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) ističu „napade na naše sugrađane i sugrađanke koji istrajavaju u ovim zahtevima odajući počast nevino stradalim u Novom Sadu“ smatrajući ih neprihvatljivim.

Srpska sekcija AICA izrazila je podršku studentima i profesorima povodom blokada fakulteta i pridružila se njihovim zahtevima, osuđujući „nasilje i pritiske sa kojima se suočavaju, kako studenti, tako i svi građani i građanke Srbije koji protestuju, tražeći odgovornost za zločin u Novom Sadu, kao i za hapšenje aktivista i policijsku torturu“.