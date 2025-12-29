Izbor najvažnijih tekstova velikih svetskih pisaca objavljen je u „Knjizi o Danilu Kišu“ povodom njegovog 90. rođendana

Povodom 90. rođendana Danila Kiša (bio je 22. februara), izdavačka kuća Arhipelag objavila je Knjigu o Danilu Kišu – kratku istoriju recepcija Kišovih knjiga u svetskoj književnosti.

Gojko Božović, koji je priredio Knjigu o Danilu Kišu, kaže da „tekstova o Kišu ima mnogo“, te da je napravio izbor najvažnijih tekstova velikih svetskih pisaca. „Prvi među njima je nastao početkom 1980. godine, a poslednji tekst u ovoj knjizi napisan je 2021. godine.“

„Ova knjiga počiva na ideji izbora, što je u saglasju s poetičkim stanovištem samog pisca koji je u jezgrovitosti iskaza i u pravu na izbor nalazio jedno od svojih najdubljih utemeljenja“, kaže Gojko Božović.

Među autorima tekstova u ovoj knjizi nalaze se: Josif Brodski, Nadin Gordimer, Klaudio Magris, Milan Kundera, Jozef Škvorecki, Sintija Ozik, Peter Esterhazi, Đerđ Konrad, Derek Volkot, Enrike Vila-Matas, Andžej Stasjuk, Suzan Sontag, Havijer Serkas, Julijan Kornhauzer, Vilijam Volman, Anđela Karter, Ismail Kadare, Svetlana Bojm, Huan Gojtisolo, Čarls Simić, Aleš Debeljak, Kristijan Salmon ili Ištvan Erši.

Brodski, Zontag, Magris…

Gojko Božović navodi da dok Suzan Sontag Kiša naziva „…pesnikom u prozi i princem rezignacije…“, Aleš Debeljak ističe da je Kiš „znao da piše tako da bi zanemeli i anđeli“. Kristijan Salmon naglašava da se Kišov život „poklapa sa istorijom Evrope u drugoj polovini prošlog veka“.

Na sličnom tragu je i Nadin Gordimer: „Danilo Kiš sigurno mora biti prepoznat kao najbolji iz te izuzetne grupe istočnoevropskih pisaca, genije određenog vremena, iskustva i mesta.“

Za Josifa Brodskog, Kišova Grobnica za Borisa Davidoviča je „istinski dragulj lirske proze“ i „najbolja knjiga napisana na evropskom kontinentu u posleratnom periodu“.

Klaudio Magris opet izdavaja Peščanik: „Peščanik je nesumnjivo njegovo remek-delo. Retko je jedna knjiga uspela da izrazi tu strahovitu, podmuklu sposobnost zla da raste u svakom od nas, da postane naša priroda“.

„Svedočeći o Kišu i o čitanju Kišovih knjiga, ovi tekstovi svedoče i o njihovim autorima kao konkretnim čitaocima u datim okolnostima“, naglašava Gojko Božović, priređivač Knjige o Danilu Kišu.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.