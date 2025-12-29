In memoriam: Brižit Bardo (1934–2025)

28.decembar 2025. Milan Milošević

Ikona apsolutne slobode

Devet decenija B. B. svetlokose seks-bombe francuskog filma pedesetih, pionirke bikinija, egzistencijalističke ikone „apsolutne slobode“ kojoj je dosadilo da se skida

Šaban Bajramović je jedini srpski umetnik koji je imao svoju postavku u najpoznatijem svetskom džez muzeju u Nju Orleansu punih deset meseci

Ministarstvo kulture

25.decembar 2025. B. B.

Nišvil: Za Šabana Bajramovića Selakovićevo ministarstvo nema ni 120.000 dinara

Ministarstvo kulture odbilo je da izdvoji 120.000 dinara za podršku programu Nišvila posvećenom Šabanu Bajramoviću. Prethodno je Selakovićevo ministarstvo ostavilo bez dinara i Nišvil džez festival iako je među 10 najboljih džez festivala u Evropi. Da li u Srbiji ima mesta samo za „srpsku“ muziku