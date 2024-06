Muzički festival Arsenal fest počinje sutra koncertom holivudskog superstara Kiajnu Rivsa i benda Dogstar. Rivs će u Kragujevcu potpisivati i BRZRKR, najskuplji i najprodavaniji strip, čiji je on koscenarista

Holivudski superstar Kijanu Rivs dalazi sutra u Kragujevac, na Arsenal fest.

Nastupiće na glavnoj sceni sa bendom Dogstar. Njihov koncert će početi u 23.20.

Pre toga je bio u Zagrebu, gde je nastupio na INMusic festivalu. Kako piše „Jutarnji list“, veliki broj novinskih kuća u Hrvatskoj pokušao je da sazna gde će Kijanu Rivs boraviti kako bi dobili intervju sa njim. Međutim, nakon nekog vremena tražeći ispred hotela u centru Zagreba, ugledali su čoveka kako sedi na zemlji, naslonjen na hotelski zid i shvatili da je to on.

“Sjedeo je na zemlji, snimili smo ga, a onda je pomalo tužnim glasom rekao: ‘Razgovaram telefonom, ovo je moje privatno vrijeme’, Diskretno smo sačekali sa strane, ponovo mu prišli i slikali se sa njim, ovaj put nam se osmehnuo. Poželeli smo mu sreću i dobar provod.”

Na Arsenal festu će tokom tri festivalska dana nastupiti više od 50 izvođača iz zemlje i inostranstva.

Dogstar Kijanu Rivsa, je alternativni rok bend iz Los Anđelesa, osnovan 1991. godine. Osim holivudskog glumca Kijanu Rivsa, čine ga pevač i gitarista Bret Domrouz i bubnjar Robert Mejlhaus. Bend je prošle godine obnovio aktivnost posle pauze duge dve decenije, objavivši treći album „Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees“.

Kijanu Rivs će osim koncerta, potpisivati i strip BRZRKR čiji je on tvorac i koscenaruista.

Ekipa Sytem comicsa, koja izdaje ovaj popularni strip, imaće štand na festivalu sva tri dana, a u dogovoru sa organizatorom radi na tome da autor potpiše jedan broj stripova za sve fanove koji ovom prilikom ne budu u Kragujevcu.

Na Arsenal festu će tokom tri festivalska dana nastupiti više od 50 izvođača iz zemlje i inostranstva.

Kijanu Rivs će osim koncerta, u Kragujevcu potpisivati i strip BRZRKR čiji je on tvorac i koscenaruista.

BRZRKR je prvi strip Kijanu Rivsa. To je najskuplji strip na Kikstarteru ikada, i najprodavaniji originalni strip serijal u poslednjih 25 godina. Njegov glavni lik je besmrtni ratnik koji se bori kroz vekove.

Rivs je debitovao u pisanju strip scenarija za BRZRKR zajedno sa koscenaristom Njujork Tajmsove liste bestselera, Metom Kintom i poznatim crtačem Ronom Garnijem – tvorac stripova Wolverine, Captain America.

Ekipa Sytem comicsa, koja izdaje ovaj popularni strip, imaće štand na festivalu sva tri dana, a u dogovoru sa organizatorom radi na tome da autor potpiše jedan broj stripova za sve fanove koji ovom prilikom ne budu u Kragujevcu.

Adaptaciju ovog grafičkog romana uskoro ćemo gledati na Netfliksu.