Ukrali su nam vojsku, ukrali su nam emociju, rekao je Aleksandar Radić komentarišući najnoviju vojnu paradu u Beogradu, i setio se dokumentarnog filma „Parada“ Dušana Makavejeva iz vremena kad je svega toga bilo

Govoreći o vojnoj paradi održanoj 20. septembra u Beogradu, Aleksandar Radić vojni analitičar podsetio je na „Paradu“, dokumentarni film Dušana Makavejeva iz 1962. godine.

Rekao je da „parada treba da bude opštenarodna, da bude događaj koji je opštenarodna svečanost“, kazao je Radić i, tim povodom setio se ovog filma. Rekao je da je bio jedan od najboljih filmova Dušana Makavejeva i „Zastava filma“ zato što je prikazivao atmosferu, očekivanja i emocije naroda uoči održavanja vojne parade.

„Nažalost sada su nam ukrali vojsku, ukrali su nam emociju… to je trebalo da bude narodna, a ne SNS parada“, kazao je Radić za agenciju Beta.

Film traje oko 9 minuta, i ima ga na Youtubu.

https://www.youtube.com/watch?v=b9fKQ8SyPDQ

Makavejev ga je režirao i napisao scenario. Pripada crnom talasu.

U njemu su scene priprema za Prvomajsku paradu ispred Skupštine FNRJ u Beogradu 1962. i, za razliku od dotadašnjih radova na tu temu, bavi se kadrovima iz pozadine a ne vojnim defileom. Prikazani su obični ljudi koji leže, seljaci koji nose ovce, vuku svinje, donose rakiju, zatim posmatrači kako se penju na krovove, donose stolice, radnici koji čiste vozila, vojnici koji vežbaju…

Film je bio cenzurisan zbog scene u kojoj drugu Titu, dok izlazi iz limuzine, prilazi gatara i nudi da mu za jedan dinar predvidi budućnost. Iz filma su izbačena ta dva kadra, i film je dobio odobrenje za prikazivanje.

Dokumentarni film „Parada“ Dušana Makavejeva je jedan od najboljih njegovih filmova, a i vrhu produkcije „Zastava filma“.