Izložba „Dorotej za sve“, čiji je podnaslov „Ne kvari omladinu vrhunska književnost već vrhunsko neznanje“ otvorena je danas u „Adigatu“, poznatom Muzeju knjige i putovanja. Povod je „pojava gimnazija koje zaobilaze obaveznu lektiru – roman ’Dorotej’ Dobrila Nenadića, zbog navodno neprimerenih scena u vrhunskom književnom delu“, piše u objavi „Adigata“ koji čuva legat slavnog pisca.

Između ostalog, u postavci izložbe su nagrade Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu godine za roman „Dorotej“, 1978, za roman Despot i žrtva, 1999, Nagrada Meša Selimović, Prosvetina nagrada, Nagrada Zlatni bestseler, Nagrada Račanska povelja, Književna nagrada Biblios, Nagrada Svetozar Ćoroći, Nagrada Borisav Stanković i mnoge druge.

„Drago nam je da su policajci iz oglašenog udruženja ovo izuzetno delo pročitali, ali bi njegovo tumačenje ipak trebalo da prepuste struci koja se time bavi, velikom broju vrhunskih stručnjaka – pisaca, profesora i književnih kritičara koji su bez izuzetka u periodu dugom nekoliko decenija utvrdili da roman Dorotej predstavlja književno delo visoke vrednosti“, izjavio je predsednik „Adligata“ Viktor Lazić.

Negativne reakcije stručne javnosti su brojne.

„Ovakvi sadržaji“, kako ističe profesor srpske književnosti XX veka Aleksandar Jerkov, nisu ni frivolni, ni lascivni, oni su dakle deo nečega što je život, što je čovekova osećajnost i erotika, od Homera do Dostojevskog i Tolstoja, takve scene postoje u svim velikim delima, u nekima su bile incidentne, izazvale su i ozbiljne procese, a ovde to uopšte nije slučaj. To je totalni previd i jedna vrsta gluposti onoga ko ne ume da čita“, smatra profesor Aleksandar Jerkov.

Profesor Jerkov smatra da je „Dorotej“ jedno „klasično delo srpske književnosti, koje je s razlogom dospelo do lektire. Jedna od najnežnijih i najtoplijih knjiga u kojoj se tajna ćutanja i tajna bliskosti između ljudi raskriva i koju bi svako trebalo da pročita“.

„Književna i umetnička vrednost romana Dorotej nije i ne može biti sporna i pozivamo sve koji to već nisu učinili, da ga pročitaju“, rekao je Miloš Janković, predsednik Udruženja književnika Srbije.

U beogradskim knjižarama nema „Doroteja“, rasprodat je.