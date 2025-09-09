Izložba kojom je u Čačku obeležena stogodišnjica rođenja Božidara Prodanovića, sad je Gornjem Milanovcu. Oba grada čuvaju legate ovog velikog slkikara
U Galeriji Muzeja rudničko-takovskog kraja u Gornjem Milanovcu otvorena je izložba „Božidar Prodanović: zagonetnost realnih prizora“.
Izabrani su radova sa izložbe prezentovane krajem prošle godine u Umetničkoj Galeriji “Nadežda Petrović” Čačak kojom je obeležena stogodišnjica umetnikovog rođenja (Pranjani 1923 – Beograd 2006).
Milanovačka publika do sada niuje imala prilike da vidi radove Božidara Prodanovića, njegove slike, crteže, grafike, mozaike i skice, koje Galerija u Čačku čuva u njegovom legatu, dar porodice Prodanović Gradu Čačku. Legat sadrži blizu 450 slika, crteža, akvarela, grafika, mozaika i skica za mozaike iz svih perioda umetnikovog stvaralaštva.
Inače, zaostavštinu zavičajnog umetnika Bože Prodanovića pored čačanske Galerije baštini i Muzej u Milanovcu – dela dobijena na poklon od samog umetnika, a potom i njegove porodice.
Foto: PromoDanica Prodanović
Izložbu su otvorili Željko Cvetković, v. d. direktora Muzeja rudničko-takovskog kraja, autorka izložbe Mirjana Racković, muzejska savetnica Umetničke galerije „Nadežda Petrović“, a prisutnima se u ime porodice obratila Danica Prodanović, umetnikova snaha. Uz muzičku pratnju Magdalene Rašić, učenice muzičke škole „CLASSIC“ dodatni ugođaj su učinili gosti iz Norveške i Društva srpsko-norveškog prijateljstva u čijem osnivanju je svojevremeno učestvovao i Boža Prodanović.
Izložba u Gornjem Milanovcu će biti otvorena do 2. oktobra, a tokom trajanja izložbe biće prezentovana monografija o umetniku, zajedničko izdanje Muzeja rudničko-takovskog kraja i Umetničke galerije „Nadežda Petrović“.
Vera u nove generacije stvaralaca se isplate, i to na najvećoj svetskoj sceni – rekao je Miroslav Mogorović koproducent filma „Kratko leto“ ruske rediteljke Nastje Korkije koja je dobila „Zlatnog lava“ za debitantski film
A da šta smo drugo očekivali dame i gospodo, građanke i građani? Da će predsednik svih građana po povratku s onog bala vampira u Kini da shvati kako je budućnost ove zemlje u poštovanju zakona, demokratskim procedurama i republikanskoj podeli vlasti, obrazovanju i uzdizanju kulture?
Aleksandar Vučić odaje utisak duboko frustriranog čoveka koji uživa u patnji drugih. Njegov kez ujedno je i njegov stav prema Novom Sadu, njegovim žiteljima i, posebno, šesnaestero mrtvih u padu nadstrešnice
U Novom Sadu, u Zaječaru, u Novom Pazaru, u svakoj školi u kojoj se sprovode staljinističke čistke i na svakom mestu gde vladaju nepravda, laž i strah dok pada pomrčina ukidanja ustavno-pravnog poretka, građani Srbije i te kako čuju jedni druge
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.