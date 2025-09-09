Izložba kojom je u Čačku obeležena stogodišnjica rođenja Božidara Prodanovića, sad je Gornjem Milanovcu. Oba grada čuvaju legate ovog velikog slkikara

U Galeriji Muzeja rudničko-takovskog kraja u Gornjem Milanovcu otvorena je izložba „Božidar Prodanović: zagonetnost realnih prizora“.

Izabrani su radova sa izložbe prezentovane krajem prošle godine u Umetničkoj Galeriji “Nadežda Petrović” Čačak kojom je obeležena stogodišnjica umetnikovog rođenja (Pranjani 1923 – Beograd 2006).

Milanovačka publika do sada niuje imala prilike da vidi radove Božidara Prodanovića, njegove slike, crteže, grafike, mozaike i skice, koje Galerija u Čačku čuva u njegovom legatu, dar porodice Prodanović Gradu Čačku. Legat sadrži blizu 450 slika, crteža, akvarela, grafika, mozaika i skica za mozaike iz svih perioda umetnikovog stvaralaštva.

Inače, zaostavštinu zavičajnog umetnika Bože Prodanovića pored čačanske Galerije baštini i Muzej u Milanovcu – dela dobijena na poklon od samog umetnika, a potom i njegove porodice.

Foto: Promo Danica Prodanović

Izložbu su otvorili Željko Cvetković, v. d. direktora Muzeja rudničko-takovskog kraja, autorka izložbe Mirjana Racković, muzejska savetnica Umetničke galerije „Nadežda Petrović“, a prisutnima se u ime porodice obratila Danica Prodanović, umetnikova snaha. Uz muzičku pratnju Magdalene Rašić, učenice muzičke škole „CLASSIC“ dodatni ugođaj su učinili gosti iz Norveške i Društva srpsko-norveškog prijateljstva u čijem osnivanju je svojevremeno učestvovao i Boža Prodanović.

Izložba u Gornjem Milanovcu će biti otvorena do 2. oktobra, a tokom trajanja izložbe biće prezentovana monografija o umetniku, zajedničko izdanje Muzeja rudničko-takovskog kraja i Umetničke galerije „Nadežda Petrović“.