Festival „Dani Smiljane Mandukić“ je jedini plesni festival u regionu koji se bavi živim arhiviranjem i čuvanjem nematerijalnog kulturnog nasleđe savremene umetničke igre. Postoji od 2017. godine.

Ove godine održaće se 21. i 22. decembra u Kulturnom centru Magacin i Bitef teatru pod nazivom „Festival u.prkos“.

Uprkos

„Moto ukazuje na činjenicu da festival ove godine nije podržan, kao ni mnogi vredni projekti i događaji, i da opstaje uz posvećenje njenih organizatora i pokretača, udruženja Umetnička Utopija i Hleb teatra, plesne zajednice igrača i koreografa savremene igre i publike“, kaže Sanja Krsmanović Tasić, pozorišna i plesna umetnica.

Sanja Krsmanović Tasić, nekadašnja igračica Beogradskog savremenog baleta Smiljane Mandukić, pokrenula ovaj festival radi očuvanja dela i lika koreografkinje i pedagoškinje Smiljane Mandukić jedne od začetnica savremene umetničke igre kod nas.

Festival počinje u Kulturnom centru Magacin, Dijalogom o Smilji u kojem će Nela Antonović i Sanja Krsmanović Tasić vratiti godine rada sa Smiljanom Mandukić kroz dnevnike, fotografije i muziku. Ova nežna, analogna forma susreta ne nudi istorijski pregled, već lično prisećanje, prostor u kojem se pamćenje gradi kroz prisutnost i zajedničko slušanje i pričanje.

Doza

Iste večeri, festival se nastavlja plesnom predstavom Doza Džepne trupe, autorskim radom Mine Ćirić sa Vanjom Višnjićem i Nikolom Pušičićem.

„U Dozi plešemo na granici između najboljih i najgorih verzija sebe. Polako prestajemo da razlikujemo životne izbore koji nas oblikuju, od onih koji nas razaraju. U jednom trenutku volimo život, a već u sledećem padamo i pitamo se da li ćemo ikada više umeti da budemo srećni. Ne znamo šta je od ta dva stvarnost – da li lažemo sebe da nam je mnogo dobro, ili da nam je loše? Kao da emocije više nisu naše. Ne umemo da verujemo sebi. U svakom slučaju, uporno pokušavamo da se vratimo u ’mnogo dobro’ – dozom prošlosti, dozom kontrole, dozom moći, dozom instant zadovoljstva…A gde smo tu pravi mi?“ – objašnjavaju autori Doze.

Soirée à Beba Bee

Drugi festivalski dan u Bitef teatru obeležen je omažom Dubravki Maletić, umetnici čije je prisustvo duboko utisnuto u plesnu zajednicu i u same Dane Smiljane Mandukić.

Iste večeri, na programu je kolažno veče savremene igre Soirée à Beba Bee inspirisano umetničkim imenom Smiljane Mandukić i okupljanjima koja je decenijama organizovala u svom stanu, ovo veče će okupiti mlade autore, učenice baletskih škola iz Beograda i Novog Sada. Svoje koreografije će igrati Petra Blašić, Olga Gorškova, Nera Grujičić, Doris Sjekloća, Ana Jevtić, Marija Karakaš, Lena Milanović, Ksenija Milojković I Katarina Reljin. Predstaviće se i koreografkinja i plesačica Isidora Poledica, kao i najstarije plesačice kroz duhovitu i setnu koreografiju Tri gracije.

„The fool“

Perpetuumdance, jedna od najznačajnijih trupa savremene igre kod nas, iste večeri će u Bitef teatru prikazati kratki plesni film, kao i koreografiju The Fool, romantično-revolucionarnu plesnu metafora životnog puta pojedinca ka sazrevanju. Autorka koncepta i filma je Svetlana Đurović, Nemanja Maraš je bio zadužen za montažu i fotografiju, dok su autori koreografije i izvođači Ana Obradović i Rade Obradović.

Festival se realizuje kao čin otpora zaboravu, i gubitku kontinuiteta, sa kojim se plesna zajednica već suočavala. Ovaj festival stoji kao živi dokaz da savremena umetnička igra u Srbiji ima pamćenje, ima zajednicu i ima budućnost.

