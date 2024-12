Filmski centar Srbije je obeležio 65. rođendan sumiranjem postignutog u formi 35- minutnog filma koji potpisuju Nene Karajlić i glumac Nenad Okanović, član UO Centra.

Filmski centar (FCS) je krovna je institucija kojoj je, praktično u celosti, povereno ostvarivanje opšteg interesa u oblasti kinematografije – proizvodnja, distribucija, prikazivanje filmova, festivali, međunarodna saradnja, promocija naše kinematografije u svetu, izdavaštvo – od periodike i stručnih časopisa do kapitalnih izdanja koja su u vezi sa sedmom umetnošću…

Obeležavanje godišnjice je bila prilika i da se javnost podseti da država ulaže u kinematografiju oko milijardu dinara godišnje, što je deset puta više u odnosu na prethodnu deceniju.

Tokom protekle godine, ističu, FCS je napravio neke promene i unutar same institucije ali i u konceptu realizacije projekata na konkursima koje raspisuje. Povećali su sume koje projekti dobijaju od države, ali zato smanjili njihov broj jer se pokazalo da ako se, kao što je to bilo do sad, budžet podeli na veliki broj filmova, ta suma je nedovoljna da se zatvori kalkulacija.

FCS je zadužen i za odabir filma koji svake godine predstavlja Srbiju u Holivudu, na takmičenju na Oskara u kategoriji stranog filma.

Kao što je poznato, naš ovogodišnji kandidat „Ruski konzul“ Miroslava Lekića, kao i prošlogodišnji „Sto se bore mili moje“ Milorada Milinkovića, i onaj pre njega „Dara iz Jasenovca“ Predraga Antonijevića… nisu kandidovani ni za širi izbor.

Nakon povratka delegacije koja je u Holivudu predstavila naš film, rečeno je da će FCS „već iduće godine moći da pomogne novom srpskom kandidatu za Oskara, jer smo prošli kroz proces i stekli mali know-how.“ O kriterijumima koji odlučuju o kandidatu, se nisu izjašnjavali.

Za iduću godinu najavljuju i Nacionalni festival na Zlatiboru, pandan Pulskom u Hrvatskoj. Srbija, naime, nikad nije imala nacionalni festival.