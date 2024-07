Sutra počinje EXIT, jedan od najvećih muzičkih festivala na svetu, a u Novom Sadu, je još od prethodne nedelje nemoguće naći smeštaj po platljivoj ceni. Prema portalu Mondo, trenutno najjeftiniji prostor kreće se oko 7.000 dinara za noćenje, a cene idu i čak preko 900 evra za ceo boravak, što je oko 180 evra po danu. U jednom apartmanu u centru, vikend za dve osobe košta 30.000 dinara, a četiri dana u apartmanu za 6 osoba udaljenom četiri kilometra od centra, cena je 51. 502 dinara. Doručak, po osobi, iznosi 585 dinara.

Stan od 30 metara kvadratnih sa, kako se navodi u oglasu, pogledom na tvrđavu, može biti vaš tokom poslednja četiri dana festivala za samo 82.404 dinara. Ova cena se odnosi na dva gosta. Četiri gosta će ovaj prostor platiti 93. 640 dinara.

Inače, za Exit je naravno da je sve spremno. Organizatori očekuju da će tokom četiri dana na ovaj višestruko nagrađivani festival dođi više nego što ih je bilo prošle godine, kad ih je bilo 200.000.

Kao i svake godine, tako i ove učestvuju predvodnici najrazličitijih muzičkih žanrova i velike legende muzičke scene Tom Morello, Carl Cox, Black Eyed Peas, Gucci Mane, Cavalera, Bonobo DJ set, Black Coffee, Maceo Plex, Sama’ Abdulhadi, Klangkuenstler, Oliver Tree, Sara Landry, Patrick Mason, ARTBAT, Kenya Grace, I Hate Models, Ofenbach, Altin Gün i mnogi, mnogi drugi što je, sasvim sigurno, svim zainteresovanim za ovaj muzički događaj već odavno odlično poznato.

Trenutno su u prodaji jednodnevne ulaznice.

Osim što je muzički festival, EXIT je i pokretač pozitivnih promena u očuvanju životne sredine, a to je još jedna stvar koja ga čini posebnim. Naime, unutar festivalskog prostora je zabranjena prodaja cigareta, dok su dozvoljene alternative koje ne proizvode dim. Inicijativa za zaštitu prirode uključuje i promociju reciklaže, korišćenje obnovljivih izvora energije i smanjenje plastičnog otpada.

Tokom Exita, u Galeriji Matice srpske organizovan je program za turiste „Take a break – feel the Art in The Gallery of Matica srpska“, stručna vođenja kroz izložbu „Svesno napuštanje realnosti: Sava Sekulić i Ilija Bosilj“ na kojoj su 67 radova ova dva umetnika.

Izvor: Mondo, N1