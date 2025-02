Jubilarni, 75. Berlinale, međunarodni filmski festival u Berlinu, otvoren je 13. februara i trajaće do 23. Očekuje se oko 20 hiljada filmskih, industrijskih i medijskih gostiju iz više od 150 zemalja. Za „Zlatnog medveda“ takmiči se 19 filmova iz 26 zemalja.

„Svet je sve nehumaniji i represivniji, jer ga vode pohlepne kriminalne vlade, a solidarnost se poništava kao da nije najvažnija odlika ljudskog postojanja“, izjavila je Tilda Svinton na ceremoniji otvaranja 75. Berlinala primajući Počasnog Zlatnog medveda za životno delo.

Govor slavne škotske glumice i oskarovke publika je ispratila skandiranjem i višeminutnim stajaćim ovacijama, a mediji su proglasili istorijskim.

Kritika Trampu

„Masovna ubistva koja sprovode neke države i koja omogućava međunarodna zajednica, trenutno aktivno terorišu više delova našeg sveta, a svedoci smo i masovnih emigracija i deportacija. Ta nečovečnost se sprovodi pred našim očima, a šta mi radimo, kakav je naš odgovor na to? Da li okrećemo glavu, žmurimo i zaokupljeni svojim životom ne želimo da vidimo, ili imamo savest i osećanje da se taj teror ne događa nekom drugom već svima nama, i imamo potrebu da nešto popravljamo u ovom našem svetu?“. Slobodna sam da ovo kažem bez ustručavanja i bez sumnje“, istakla je slavna glumica.

Tilda Svinton se osvrnula i na ideju novog američkog predsednika Donalda Trampa o pretvaranju pojasa Gaze u rivijeru i preseljenju Palestinaca iz te oblasti. Istakla je i važnost umetnosti i kulture u ovom trenutku, i moć kinematografije koja nas uvek podstiče da budemo bolji ljudi.

Na početku „Svetlost“

Ove godine festival je otvorio film „Svetlost“ (Das Licht) reditelja Toma Tikvera, migrantska drama koja se takmiči van konkurencije.

U konkurenciji su i filmovi kao što su „Dreams“ meksičkog reditelja Mičela Franka, „What Does That Nature Say to You“ južnokorejskog autora Hong Sang-sua, a holivudski reditelj Ričard Linklejter predstavlja film „Blue Moon“. Takođe, rumunski reditelj Radu Žude takmičiće se sa filmom „Kontinental ’25“, dok će francuska rediteljka Lusil Hadžihalilović, poreklom iz BiH, premijerno prikazati „The Ice Tower“.

Američki reditelj DŽejms Mangold ima film koji se odavno prikazuje u srpskim bioskopima – „Potpuno nepoznat” o jednom delu života Boba Dilana (tumači ga Timoti Šalome),

Za nas j ipak najinteresantnija srpska koprodukcija, film „Bazen nije more“ rediteljke Lee Filipovski, koji se takmiči u programu „Berlinale Talents“.