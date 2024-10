Svakog dana do kraja Sajma na štandu „Arhipelaga“ odvija se Festival pisaca. A i sve ostalo deluje kao da ovaj i ostali izdavači ne prolaze kroz jedan od izuzetno teških perioda

Na Sajmu knjiga u Beogradu, na štandu „Arhipelaga“, svakog dana održava se „Festival pisaca“ tokom kojeg će biti predstavljani autori novih naslova ovog izdavača.

I ovogodišnja produkcija „Arhipelaga“ (Gojko Božović osnivač i glavni urednik ove izdavačke kuće, precizira da se radi samo o deset meseci) a i njena sajamska prezentacija, deluju kao da izdavači ne prolaze kroz jedan od izuzetno teških perioda.

Dokaz vitalnosti

Gojko Božović za „Vreme“ kaže da je to razumljivo jer „ljudi rade bolje od situacije u kojoj se nalaze. To samo znači da nam je stalo do knjige i da smo vitalni.“

Napominje da se okolnosti u kojima rade izdavači vidi u smanjenom broju naslova. Božovićev utisak je i da ove godine ima manje posetilaca nego što ih je bilo prošle.

Gosti festivala

„Arhipelagov“ Festival pisaca je otvoren u ponedeljak gostovanjem Uglješe Šajtinca autora romana „Madam Fajrflaj“ i vodećih savremenih rumunskih pesnika Lučijana Aleksiua sa knjigom poezije „Snegovi Кilimandžara“ i Georgea Floreskua sa „Čovekom iz piramide“, kao i srpskog pesnika iz Rumunije Slavomira Gvozdenovića sa knjigom „Autobiografija sa poezijom“.

U utorak ih slede Nikola Moravčević sa istoriografskom studijom „Monah Sava Nemanjić kao svetovni diplomata“, i Ana Ristović sa zbirkom pesama „Tu“ i knjigom proze i eseja „Knjiga nestajanja“.

Veselin Marković stiže pred čitaoce u sredu sa knjigom priča „Crna jedra“ kao i Bojana Savović sa istraživačkom studijom o metafori bolesti u modernim srpskom i evropskom romanu XX i XXI veka „Sa jarbola Eufrosine“.

U četvrtak dolazi književnica Neda Bjelanović, autorka romana „Crveni krovovi“, a u petak na štandu Arhipelaga biće Milan St. Protić sa romanom „Ime joj je Glorija“, i Srđan V. Tešin „Crna Anđelija / Luka kaže“.

Pretposlednjeg dana Sajma, u subotu, na Festival pisaca dolaze Vida Ognjenović i Mihajlo Pantić. Vida Ognjenović će govoriti o svoja dva ostvarenja – biografskoj drami „Poetesa“ o sudbini i poeziji Milice Stojadinović Srpkinje i o drami „Nadpop Kojović“, dok će Mihajlo Pantić predstaviti knjigu „Albahari“ koja predstavlja sintezu eseja vodećeg savremenog književnog kritičara o književnosti Davida Albaharija.