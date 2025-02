Pedeset godina je prošlo od smrti Ive Andrića. U izdavačkoj kući „Akademska knjiga“ ovu godišnjicu, kažu, obeležavaju simbolično: novim izdanjima posvećenim Andriću.

Upravo su objavili dve knjige, roman „Rt“ Saše Ilića u kome je Andrić jedan od junaka, knjigu Andrićevih eseja „O pisanju“ koju je priredila Žaneta Đukić Perišić.

Kažu i da su zbog velikog interesovanja stranaca i mnogih upita iz inostranstva odlučili da kapitalno delo Žanete Đukić Perišić „Pisac i priča“ prevedu na engleski jezik. Najavljuju da će knjiga „Ivo Andrić: The Writer and the Tale“ biti objavljena najkasnije do sredine leta u prevodu na engleski Mary Thompson-Popović.

U ovogodišnjem izdavačkom planu „Akademske knjige“ nalaze se još dva važna dela o Andriću: „Andrić i Italija“ Marije Mitrović i knjiga „Andrićeva poetika sumnje“ Kornelija Kvasa.

U pripremi je i „Andrićev leksikon“ Žanete Đukić Perišić na kojem radi više od godinu dana.

Iz „Akademske knjige“ kažu da upravo objavljeni izbor tekstova Ive Andrića u knjizi „O pisanju“, koju je priredila Žaneta Đukić Perišić, donosi eseje, fragmente, manje poznate piščeve zapise i neobjavljene beleške i marginalije o odnosu između stvarnosti i umetnosti, o zadacima i dometima književnosti, o posebnoj ulozi jezika u očuvanju kulture, komentare o važnosti reči, o pitanjima stila, forme, kompozicije i strukture književnih dela.

Andrić posebno naglašava fenomen priče, pričanja i pripovedanja, ukazujući na puteve i sudbinu književnog stvaranja. Mnogi zapisi koji svedoče o Andrićevim spisateljskim iskustvima mogu se čitati i kao dobronamerni, rilkeovski intonirani umetnički saveti za otkrivanje tajni i veštine pisanja.

Knjiga „O pisanju“ se može čitati i kao poseban leksikon mogućih spisateljskih odgovora na zagonetke umetničkog stvaranja.