Blaženog nedeljnog jutra tabloidni portali su kao hitnu vest preneli da Jovana Jeremić jede ajvar i hleb u studiju Pinka. Ako mi ne verujete i baš morate da proverite – guglajte.

I to dan nakon što joj je u istom tom studiju gazda i moralna vertikala Željko Mitrović održao predavanje o medijskoj etici. U živom programu je Mitrović tobože kaznio Jovanu Jeremić oduzimanjem pola plate jer je pred izbore u jutarnjem programu emitovala privatni eksplicitni snimak Đorđa Miketića.

Mitrović je ukorio buntovnu voditeljku, no, no, to se ne radi, pohvalio je doduše što su na snimku bili zamagljeni polni organi, ama to nije dovoljno da zadovolji čoveka Mitrovićevih standarda.

Kako je gazda strog, ali pravedan, Jeremić je skrušeno prihvatila strašni usud. Jer, ako čitalac recimo zarađuje 500 evra, za njega pola plate nije mnogo, tričavih 250 evra.

Ali, pomislite kako je Jovani Jeremić! Sume koje dobijaju medijski udarnici režima mnogo su veće, pa je i kazna time veća!

Šta je danas na ceni

Kvalitet te žene leži u tome što je ništa nije sramota – a taj se kvalitet danas mnogo plaća.

Ona je čas Merilin Monro, čas časna sestra sa svećom, malo podvriskuje i pocupkuje, malo se ispoveda kroz plač, zna da podvikne zaposlenima da na posao moraju da dođu bolesni i ume tako umilno da intervjuiše predsednika.

Željko Mitrović podržao izveštaj posmatrača OSCE/ODIHR koji su takođe primetili neprimereno mešanje predsednika svih građana u parlamentarne i lokalne izbore, kao i povezanost medija i vladajuće stranke. Hvala ovom prekaljenom borcu za demokratiju! pic.twitter.com/1svznPsfD8 — Željko Veljković (@novinarupenziji) January 13, 2024

Jovana Jeremić je uspela što niko nije, da se u srozanom medijskom krajoliku o njoj priča kao o najvećem klovnu. Sa sažaljenjem ili pak sa besom jer je od budalisanja napravila biznis-model.

Igrokaz sa oduzimanjem pola plate je naravno bio dogovoren i režiran, gluma loša, ali ostaće zapisano da je Mitrović nekome držao lekcije o moralu.

Naravno da je Miketićev snimak pušten uz Mitrovićevo odobrenje. Poslužio je svrsi, pa zašto se od te epizode ne bi sada pravio još jedan spektakl?

Biće izgustirana

Jovana Jeremić je sama proizvod turbo-kapitalizma na srpski način, gde se gube granice između entertejmenta, vesti i propagande, ona je hodajući spektakl koji će izgustirati svi – Mitrović, publika, novinari, ljudi neznani i znani.

Jednog dana će kao potrošna roba završiti u nekom rijalitiju i jednom godišnje će trač-magazini pisati o njoj u rubrici „gde su, šta rade danas“.

Mitrović je skroz drugi kalibar, on vodi imperiju i služi imperiji, i ume da se dočeka na noge. Za takve do sada nije bilo zime ni pod jednom vlašću. I to je sve što treba znati o medijima, a vala i o vladajućim etičkim standardima.