„Jedan izuzetno hrabar čovek, veoma miran, smiren, tolerantan, trpeljiv, strpljiv i verovatno najveći stručnjak iz oblasti endokrinologije od Beča do Istanbula“. Ovako je Aleksandar Vučić predstavio redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu Đuru Macuta kome će dodeliti premijersku titulu da bi po njegovim instrukcijama vodio Vladu Republike Srbije.

Otkud sad uvaženi endokrinolog na, prema Ustavu, najmoćnijoj političkoj poziciji u državi, posle Brnabić i Vučevića, naprednjačkih jurišnika i dokazanih branitelja lika i dela predsednika države?

Biće da je isplivao u prvi plan nakon što su istraživači javnog mnjenja napravili foto-robot ličnosti koja bi mogla da zaustavi strmoglavi pad popularnosti vlasti ogrezloj u korupciji koju predvodi Vučić i odgovori na revolt u društvu, trenutne izazove i one koji mu prete u bliskoj budućnosti.

Profesor protiv profesora

U situaciji u kojoj je velika većina univerzitetskih profesora čvrsto stala iza studenata koji preko četiri meseca blokiraju fakultete, Vučić iz rukava vadi redovnog profesora Medicinskog fakulteta, neukaljanog i očigledno uvaženog stručnjaka. Njega, tako poštovanog i čista obraza, hoće da suprotstavi „kriminalnom profesorskom klanu“ koji je „po nalogu nekih stranih obaveštajnih službi“ napujdao studente da ruše državu. Prvi i najvažniji zadatak budućeg premijera biće da slomije kičmu pobuni na srpskim univerzitetima, kolegama protiv kojih se vodi brutalna medijska hajka i kojima su zavrnuti prihodi.

On je praktično novi „ćaci“ kome je poverena istaknuta državna funkcija. Kao što je dobar „student koji hoće da uči“ Miloš Pavlović medijski izgrađen kao pandan lošim studentima koji neće da uče (dok se ne ispune njihovi zahtevi), tako Macut dobija ulogu dobrog profesora koji želi da predaje, nasuprot lošim kolegama koji bi da ruše državu. Njih dvojica su se i fotografisala u Pionirskom parku koji je pretvoren u „Ćacilend“.

Macut nije vojnik Srpske napredne stranke na koju birači sve više gledaju kao na leglo nestručnih, podmitljivih i kvarnih ljudi, pa je kao priznat stručnjak dobar odgovor i na zahteve opozicije da se formira ekspertska, to jest prelazna vlada. Niko ovom profesoru medicine ne može da prebaci da je nestručan u svojoj oblasti, niti da je kupio diplomu ili doktorat.

Vučićev pokret za ovo i ono

Dalje, on se pojavio u Jagodini kao jedna od perjanica Vučićevog Pokreta za narod i državu, koji treba da zameni već ofucanu Srpsku naprednu stranku, da posluži Vučiću da brže-bolje rebrendira svoj sistem vlasti, dok vrag u biračkom telu potpuno ne odnese šalu. Biće Macut svakako dostojno promovisan na svečanoj velikoj premijeri tog pokreta za ovo i ono, sve i svja, 12. aprila u Beogradu.

Uslov svih uslova da Vučić nekoga imenuje za predsednika Vlada je svakako da je siguran da se taj neće dosetiti da maše Ustavom prema kome je premijer daleko moćniji od predsednika države, da može da računa na nepokolobljevu odanost i poslušnost, da tom nekome neće na pamet pasti da njemu uradi ono što su on i Tomislav Nikolić učinili Šešelju, a zatim on sam Tomi. Macut Vučića ni u jednom trenutku ne bi mogao da ugrozi, čak i da mu to padne na pamet.

Sve u svemu – šio mu ga Đuro. Prof. dr Đuro Macut biće predsednik Vlade u istoj meri u kojoj je Čićićić, što bi rekao Zoran Kesić, tj. prof. dr Zoran Radojičić, bio gradonačelnik Beograda.