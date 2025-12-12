Preuzimanjem „na sebe“ odgovornost za aferu Generalštab i obećavanjem amnestije Selakoviću i drugim potencijalnim osumnjičenim licima, Vučić hoće da se osigura da mu saradnici ne postanu svedoci-saradnici. Zato je spreman da razori sudsku granu vlasti

Naprednjački baroni iz afere Generalštab mogu nakriviti sombrero. Kakve god optužnice protiv njih podigne Tužilaštvo za organizovani kriminal Vučić im garantira trenutnu amnestiju. Tako ovaj čovjek vidi instituciju predsjednika države, žalosna li ti majka Republiko Srbijo.

Vatra, bolnice i džigerica

Umjesto utvrđivanja odgovornosti u skladu sa Ustavom i zakonom, Vučić bi da privatizira pravdu u direktnoj pogodbi sa samim sobom. Eto – neka ga optuže, on će dokazati da je TOK leglo kriminala u službi stranog neprijatelja.

Poput Prometeja koji je ljudima donio vatru, Vučić kaže da je Srbiji dao bolnice, puteve, pruge… U tom pravcu spreman je na svaku vrstu žrtve, uključujući i da mu svakog jutra orao kljuca džigaricu onako okovanom za stijenu.

Au čovječe… Izuzev očigledne demagogija, zbog čega još šef države i cijelog Ćacilenda razara ustavno-pravni poredak iako se zakleo da će ga štititi? Razlozi su vrlo prozaični.

Ne boj se Nidžo

Performansom pred zgradom TOK-a, ministar kulture Nikola Selaković je potvrdio da postoje jaki razlozi za njegovo saslušavanje. Također se i preplašeno sakrio iza Vučića proglasivši ga za „pravu metu“ tužilaca. Predsjednik Srbije je morao reagirati.

Vala i jeste. Preuzimanjem „na sebe“ odgovornost za aferu Generalštab pokušao je ostvariti dva cilja. Prvi je osiguravanje da mu suradnici ne postanu svjedoci-suradnici jer, eto, čvrsto stoji iza njih.

Drugi cilj je sam TOK. Njegovi članovi sada znaju da protiv sebe imaju čitavu izvršnu vlast uključujući Ćacilend stopljen sa policijom, BIA i tabloidima. A na što su oni spremni i kako vide pravnu državu, javnost odavno zna.

Nije da niste znali

Bezakonju u najavi predsjednika Srbije ovdje nije kraj. Uz aferu Generalštab, tu su još suđenja za Nadstrešnicu, Jovanjicu I i II, te brojni drugi korupcionaški skandali, poznati javnosti i nepoznati. Hoće li i njh Vučić uzeti „na sebe“? Jer ako je obećao amestiju Selakoviću, zašto ne bi i ostalim sadašnjim ili bivšim ministrima u aktualnim i budućim istragama? Zar i oni nisu pomagali Vučiću u njegovim „prometejskim“ kombinacijama i poslovima?

Ma koliko da je ovo zatiranje sudske grane vlasti usmjerno na homogeniziranje poljuljanog SNS-a, ono mora uznemiriti i naprednjačko biračko tijelo. Konkretno – pokazuje da je Vučić zarad održanja svoje lične vlasti spreman rasturiti Srbiju kao državu do mjere da u njoj više ne ostane ni kamen na kamenu.

Svašta je on do sada izjavljivao i obećavao, mnogima prijetio i zatrašivao ih. Zato u kontekstu pogroma tužilaca, vrijedi navesti riječi predsjednika Visokog savjeta tužilaštva Branka Stamenkovića u novom broju „Vremena“: „Pretnje javnim tužiocima ili napad na nas predstavlja posebno krivično delo za koje je zakonom zaprećena značajna kazna zatvora i mi – kao sistem – obraćamo posebnu pažnju na takve slučajeve“.