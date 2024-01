Zvezda srpskog pravosuđa ne vidi ništa loše u naprednjačkom izbornom inženjeringu – alal vera kolege, tako se radi, ljubi brat! I sad Raša Nedeljkov i CRTA hoće da mu sruše sneška iz Davosa. More, teraj to u 'aps

Zašto Đuka ne bi uhapsio Rašu Nedeljkova i zabranio CRTA-u? Ali stvarno? I ranije – a posebno poslije posljednjih izbora – Srbija je zemlja u gdje sve može. Naravno, ako je čovjek „snalažljiv“ i ima vlast iza leđa.

Na primjer, Milan Radoičić se „snašao“ i debelo unovčio „patriotizam“ – sad mu svi mogu pljunuti pod prozor. Isto vrijedi i za njegovog ortaka Zvonka Veselinovića. A kada je riječ o sunarodnicima ove dvojice na Kosovu, tko im je kriv što se i oni nisu „snašli“?

Ili Nikola Petrović. I taj se dobro „snašao“. Kakve veze ima što je pod uticajem alkohola i kokaina skrivio saobraćajnu nesreću? Ne odgovara on zbog toga, već policajka Katarina Petrović iz Valjeva koja je odbila učešće u zataškavanju te činjenice. Umjesto da se i ona „snađe“, hapšena je zato što nije.

Ništa bolje nisu prošli ni inspektori Slobodan Milenković i Dušan Mitić. Da su se „snašli“ u slučaju Jovanjica, samo bi im nebo bila granica u MUP-u. Ovako, „snalažljivi“ Koluvija partija sa ministrima, a njih dvojica strepe za život.

Sličnih primjera je bezbroj i svi se vraćaju na Đuku. On, mučenik, ne vidi ništa sporno u naprednjačkom „snalaženju“ na izborima od 17. decembra – alal vera kolege, tako se radi, ljubi brat! I sad Raša i CRTA hoće da mu sruše snješka iz Davosa ukazujući na nezapamćenu manipulaciju volje naroda. ‘Ajde? More, tjeraj to u ‘aps isto k’o i Katarinu Petrović.

Kuda vodi ova vrsta „snalaženja? Pa, nigdje dobro. Đuka, Glišić, Vučević, Martinović i drugi iz ekipe izbornih inženjera nisu mogli sami. Pomagala im je armija suradnika iz MUP-a, BIA, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, sudova, notarskih kancelarija… I tko zna koga još.

Što će biti sa svim tim učesnicima u udruženom „snalažljivom“ poduhvatu? Sigurne su dvije stvari. Prva je da će ti zaslužni izvođači radova napredovati u sužbi za razliku od mnogo sposobnijih, poštenijih i moralnijih kolega. I druga – 17. decembra su dobili pečatiranu licencu da svoje dužnosti obavljaju po „načelu snalažljivosti“. Mož’ da bude nalik na zakon, ali i ne mora. Onaj tko ne zna kako to ide, neka upita zvijezdu srpskog pravosuđa. Dakle – Đuku i dobar dio njegove prezadovoljne i prepoštene klijentele.

Zbog svega ovog, mučno je slušati predstavnike vlasti kada glumeći normalnu državu govore o investicijama, metrou, putevima, izgradnji, EXPO-u i sličnom. Ne bi se oni „snalazili“ na izborima, a da se i te kako ne „snađu“ u ovim projektima.