„Otadžbina zove“ Milicu Đurđević Stamenkovski i ona se javlja na dužnost. Dojučerašnja lažna opozicionarka i nova ispodcenzusna ministarka stigla je tamo gde je htela, a to pokazuje kako se praznim srbovanjem može pravdati bilo šta

Uvek je lepo kad se očijukanje završi hepi endom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, čovek sa iskustvom u kadriranju, još je posle izbora primetio da je Milica Đurđević Stamenkovski živa vatra i da uz malo brušenja taj talenat može zasijati kao dijamant.

Sada postaje ministarka za brigu o porodici i demografiji. Ispodcenzusna ministarka, kao onomad Gordana Čomić.

Ali, kakve to veze ima kad „otadžbina zove“? U prvoj izjavi nakon što je vest odjeknula, Đurđević Stamenkovski je još jednom demonstrirala rečitost. Resor će, kaže, voditi kao „majka dece i kao ćerka Srbije“! Teško da bi se i Matija Bećković setio prigodnijih reči.

Glumica na kastingu

Za one koji slabije pamte, žena poznata kao Milica Zavetnica – koju su naprednjaci nazivali i „Milica Lažljivica“ – relativno uspešno je glumila opoziciju poslednjih godina.

Tako uspešno da je zajedno sa mužem torpedovala ujedinjenje desnice pred decembarske izbore što bi, čak i uprkos krađi glasova, verovatno značilo da opozicija osvaja vlast u Beogradu.

Potom su se „Zavetnici“, ta stranka sa jednokrevetnim rukovodstvom, kolektivno utopili u Vučića. Milica je za minuli rad „ćerke Srbije“ nagrađena resorom.

Za one koji još slabije pamte, Milica Đurđević Stamenkovski je kao vrlo mlada bila radikalka, ali je uspela da bude isključena iz stranke jer se po Kaluđerici navodno tukla sa drugom radikalkom oko svog budućeg muža. Da radikali nekog isključe zbog ponašanja, trebalo je i to uspeti.

Talenat za politiku – to jest, za ono što je u Srbiji politika – niko joj ne može poreći. Ona ume da govori, da se odbrani i ubode. Ona je lepo lice koje menja imidž srbovanja, a srbuje bolje od drugih.

Isplativo srbovanje

Primer Milice Đurđević Stamenkovski pokazuje koliko je lako višim patriotskim razlozima opravdati bilo šta. I kako je lako naplatiti prazno srbovanje.

To što Vučić daje Kosovo na parče – pih, nema veze. To što se ljudi, kad smo već kod demografije, masovno sele iz Srbije pod ovom vlašću – sredićemo. To što se „nacionalna politika“ svodi na razvrat Pinka i Hepija, gde je Milica Zavetnica česta gošća – mačku o rep.

Jer, otadžbina zove! „Ćerka Srbije“ se javlja na dužnost. Znala je šta hoće i to je dobila. Čeka je verovatno svetla politička budućnost, finansijski probitačna.

Ali, kao i svi koji su pristali da vežu svoje barke uz naprednjački brod, i Milica Zavetnica je postala manje od piona na Vučićevoj tabli. Izlaz iz te igre ne postoji, pašće kad padne i kralj ili pre, ako kralju bude trebalo.

Tada je neće zvati ni otadžbina niti bilo ko drugi.