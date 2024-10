Skidanje pa vraćanje semafora na raskrsnici kod Ušća koja je pretvorena u kružni tok je još jedan eksperiment in vivo na Beograđanima

Posmatrao sam kako se u Beču radi kada se vrše promene regulacije saobraćaja. Saobraćajni inženjeri mesecima stoje na raskrsnicama, mere protok vozila, bicikala i pešaka i onda urade to za šta su školovani da rade: postave ili izbace semafor, promene pravac jednosmernih ulica, naprave kružni tok, dodaju ili premeste pešački prelaz… I potom sve ide brže, gužve se smanje, svi zadovoljni.

Ne znam šta su zaduženi za saobraćaj u Beogradu radili na raskrsnici kod Ušća, ali ovo što su uradili je smešno: prvo ukinu semafore i naprave kružni tok, pa zbog nastalog haosa angažuju saobraćajce koji zamenjuju semafore da ne bi došlo do potpunog zagušenja, a onda vraćaju semafore na kružni tok koji če zameniti saobraćajce, i to bez zelenog svetla, objasnio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Ovde se radi o još jednom eksperimentu in vivo na Beograđanima. Kao i u slučaju gotovo svega što se radi u Beogradu. Kada je osnovni uslov za dobijanje posla u državnim institucijama iskazivanje nepokolebljive vere u Aleksandra Vučića, onda se jednom nakrivo meri i tri puta seče, a cenu plaćaju građani. Da je vlast smenjiva, ne bi bilo tako.

Dobro, u slučaju skidanja pa vraćanja semafora i pretvaranje raskrsnice kod Ušća u kružni tok možda je posao poveren Šapićevim ortacima. I on je nesmenjiv, videlo se to na beogradskim izborima u decembru i junu, i to posle svega što je učinio gradu na čijem čelu stoji.

Sve, samo ne ovo

Stručnjaci nabrajaju više mogućih rešenja za opterećen pravac pored Ušća koji preko Brankovog mosta povezuje novi sa starim Beogradom, samo ne kružni tok sa sve semaforima.

„Ovo što imamo sada je polovično rešenje i, na žalost, čini mi se da je posledica nečijih ishitrenih odluka i da su Beograđani eksperiment kako se nečije ideje sprovode u delo“, rekao je za N1 saobraćajni inženjer Ivan Banković.

Daleko veće pitanje je da li su naprednjački stručnjaci seli i izračunali šta će se Beogradu dogoditi kada, makar je tako najavljeno, 1. novembra jednom za svagda zatvore Stari savski most. Ako nisu, bolje bi im bilo da usled postojećih nepodnošljivih gužvi u Beogradu odustanu od izbacivanja iz funkcije jednog funkcionalnog mosta preko Save kojim prolazi oko 5,5 miliona vozila godišnje. Šta će biti kada jedan deo njih krene na kružni tok kod Ušća?

Ali, važno da se atobusi farbaju u „nemanjićku“ plavu boju i Beograđani na vodi budu zadovoljni.