Kada je pre desetak godina prvi put dospela u žižu javnosti, bilo je jasno da je pred njom velika karijera, prepuna prečica, službenih vozila, partijskih milovanja i nepotističkih pogodovanja. Sada se ponovo o njoj govori. Iako stomatološkinja, pre neki dan je postala v.d. direktorica Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Glavna kompetencija: ćerka je doživotne guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovane Tabaković, ex-radikalke i aktuelne naprednjačice. Druga kompetencija: i ona je članica stranke. Ime joj je Milena Tabaković.

Stomatolog na čelu instituta za javno zdravlje zvuči kao neslana šala, kao recimo da postavite vlasnika pečenjare da vodi najveći energetski sistem u zemlji. Ali kada stranka odluči, mogao je direktor najvažnije zdravstvene ustanove u pokrajini biti i mesar sa ćoška. I on nosi beli mantil, napokon.

Službenim automobilom na predavanja u Beograd

Jedan lokalni portal 2013. godine izbacio je Milenu iz sveta anonimnosti, pišući o tome kako damu na predavanja u Beograd iz Novog Sada redovno vozi službeni automobil Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Vest su preneli i drugi sajtovi, a onda je nastala frtutma. Usijali su se telefoni urednika i vest je iz mnogih medija povučena, iako niko nije doveo u pitanje njenu autentičnost. Oni portali na kojima je preživela izloženi su bili DDOS napadima. Onima koji imaju moć logičnog razmišljanja bilo je već tada, ako ne i ranije, belodano jasno kako će vrlo brzo izgledati medijska scena u Srbiji pod Jorgovankom i sličnima.

Naprednjaci su u to vreme bili u zamahu “legendarne” borbe protiv korupcije, kojoj su svi aplaudirali, od Triglava pa do Đevđelije, od Detroita do Vladivostoka. I još su se čuvali da im se ime ne okalja odveć.

A onda su sistematski sekirom iseckali društvo, kritičare marginalizovali i proglasili ekstremistima, a ostatak stanovništva zombirali, zaplašili ili ubacili u lanac dobiti. Tada su počeli da izbacuju velike afere brže nego Bob Dilan pesme. Može im se i moći će im se. Gde god zagrebeš: jad, tuga, kriminal, nepravda, prevara, nestručnost, korupcija…

Atmosfera je takva da bi uskoro mogli da počnu da uleću u privatne stanove i kupe šta im je potrebno. Kaže recimo njihov birač: glasaću ipak za njih, jer su mi odneli samo frižider i šporet, i isključili struju. A demokrate bi mi odneli i bojler i zamrzivač.

Neposlušni epidemiolog

Milena Tabaković je na čelo Instituta došla neposredno nakon afere koja je potresla Novi Sad, a odnosi se na kvalitet “česmovače”. Jedna stranka obelodanila je da se u njoj nalaze nematode, iliti nekakvi crvići. “Vodovod” je to opovrgao, a na kraju se Institut našao u nezgodnoj situaciji: morao je da presudi.

Navodno je stranka tražila od direktora Vladimira Petrovića, epidemiologa, da ustvrdi da je to sa crvićima opoziciona izmišljotina. Ali on to nije hteo da učini. Institut je naime saopštio da nematoda ima u vodi, ali da je ona ipak dobra za piće. Da li je tačno to šta je stranka tražila, ne znamo, ali je činjenica da je nakon ovih zbitija Petrović promptno odleteo sa funkcije. I da je na njegovo mesto postavljena osoba koja bi potpisala i da je kanalizacija – pitka.

Dakle, Petrović je epidemiolog. Što i odgovara važnoj ustanovi koja se bavi promovisanjem zdravlja, epidemiološkim nadzorom, kontrolom zaraznih bolesti i prevencijama bolesti. Kada se pogleda spisak njegovih prethodnika, videćete da su to, od osnivača do danas, značajna imena, ugledni naučnici. A onda je stigla stomatološkinja koja će, kako cinici kažu, moći da popravlja zube vodovodnim crvićima.

Podsetimo da je ovo poznati manir naprednjaka. Kada im neki direktor ili važan lik otkaže poslušnost, leti odmah. Ako ne bude dobar, mogu ga i uhapsiti. Čisto da nekom drugom ne bi palo na pamet da “solira” i da radi stvari kako struka, a ne stranka nalaže.

Setimo se, direktor “Voda Vojvodine” je smenjen nakon što je dao negativno mišljenje na imbecilni projekat “Novi Sad na vodi”, a Institut “Jaroslav Černi” privatizovan je iz istih razloga. Da ne govorimo o tome kako su smenjeni i izloženi represiji inspektori koji su otkrili najveću plantažu narkotika u Evropi. Ima toga još koliko hoćeš.

Sukob na relaciji Mirović-Vučićević

Treba, međutim, reći da se ova smena desila i u kontekstu unutarpartijskog obračuna sa naprednjačkom strujom koju je predvodio Igor Mirović, donedavni premijer Vojvodine. Sa druge strane je Vučevićeva (čitaj: Andrej Vučić i ujedinjene kriminalne organizacije Srbije).

Dakako da Mirovićevi kadrovi nisu bili savršeni, ali je on – štiteći sebe od partijskih skakavaca – na mnogim mestima zadržao kompetentne osobe. Sada se one smenjuju promptno, staljinistički brzo. Znali smo da je sukob između dve ekipice bio veliki, ali on je, sudeći upravo po ovim temeljnim čistkama, bio još žešći nego što smo pretpostavljali. Dobro je što u tom sukobu nije bilo mrtvih; doduše možda i jeste, ali da mi to i ne znamo. Sada će u celoj Vojvodini biti kompletirana monolitno nekompetentna partijsko-mafijaška struktura u svim institucijama.

Uzgred budi rečeno, potomci Jorgovanke Tabaković koristili su njene nepotističke sklonosti i ranijih godina, o čemu je bilo reči u medijima, pa se njen zet spominjao kao diplomata u Crnoj Gori i Italiji, ili pak sin kao zastupnik Razvojnog fonda Vojvodine, ali o tome drugi put.

Navala na flaširanu vodu

U Novom Sadu su police za vodu po hipermarketima prazne, a “pićarnice” su utrostručile promet. Nemaju poverenja u institucije oni opoziciono ili kritički nastrojeni građani, pogotovo ne nakon ovog “stomatološkog udara”. Sigurno je da “česmovaču” neće piti ni aktivisti naprednjaka, em imaju para, em sami znaju kako sistem iznutra funkcionišu. Ne bi jedan drugom uzeli ni orah iz ruke. Samo keš.

Ostaju dakle oni siromašni, prevareni, zbunjeni, kojima možeš prodati čak i to da je Vučić veliki državnik. A o njima svakako niko ne brine, osim kada im treba oteti glas.