In memoriam
Preminuo Patrik Mari, legendarni Miki Pirs iz „Mućki“
Patrik Mari, britanski glumac koji je publici najpoznatiji po ulozi Mikija Pirsa u seriji „Mućke“, izgubio je bitku sa rakom u 68. godini
Poznati pevač Halid Bešlić preminuo je danas u 13 sati u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gde je bio hospitalizovan zbog teške bolesti
Poznati pevač Halid Bešlić preminuo je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.
Podsetimo, Halid Bešlić je već duže vreme smešten u KCUS zbog teške bolesti.
Karijera Halida Bešlića trajala je više od četiri decenije, a obuhvatala je bezbroj hitova koji su stekli status evergrina i postali nezaobilazni deo svakog okupljanja.
Rođen je 20. novembra 1953. godine u u selu Knežina kod Sokoca. Iako je završio tesarski zanat i višu školu za poslovođu, Halid Bešlić je od rane mladosti pokazao talenat za muziku – poziv koji ga proslavio širom regiona.
Đorđo Armani, legendarni italijanski modni dizajner i osnivač modne kuće Armani, preminuo je u 91. godini
Legendarni roker i frontmen benda Black Sabbath Ozi Ozborn preminuo je u 77. godini života, saopštila je njegova porodica
Vladimir Goati bio je politikolog, sociolog i analitičar političkih i društvenih procesa u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije
Bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih džez muzičara. Dolazi iz muzičke porodice (sin Arsena Dedića i Gabi Novak), a 1997. diplomirao je na Umetničkoj akademiji u Gracu
