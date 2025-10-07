Ozi Ozborn

In memoriam

22.јул 2025. T. S.

Preminuo Ozi Ozborn

Legendarni roker i frontmen benda Black Sabbath Ozi Ozborn preminuo je u 77. godini života, saopštila je njegova porodica

In memoriam

16.јул 2025. B. B.

Preminuo Vladimir Goati

Vladimir Goati bio je politikolog, sociolog i analitičar političkih i društvenih procesa u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije

In memoriam

08.јун 2025. I.M.

Preminuo Matija Dedić, sin Arsena Dedića

Bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih džez muzičara. Dolazi iz muzičke porodice (sin Arsena Dedića i Gabi Novak), a 1997. diplomirao je na Umetničkoj akademiji u Gracu