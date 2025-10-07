Poznati pevač Halid Bešlić preminuo je danas u 13 sati u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gde je bio hospitalizovan zbog teške bolesti

Poznati pevač Halid Bešlić preminuo je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Podsetimo, Halid Bešlić je već duže vreme smešten u KCUS zbog teške bolesti.

Karijera Halida Bešlića trajala je više od četiri decenije, a obuhvatala je bezbroj hitova koji su stekli status evergrina i postali nezaobilazni deo svakog okupljanja.

Rođen je 20. novembra 1953. godine u u selu Knežina kod Sokoca. Iako je završio tesarski zanat i višu školu za poslovođu, Halid Bešlić je od rane mladosti pokazao talenat za muziku – poziv koji ga proslavio širom regiona.

