In memoriam
Preminuo Ozi Ozborn
Legendarni roker i frontmen benda Black Sabbath Ozi Ozborn preminuo je u 77. godini života, saopštila je njegova porodica
Đorđo Armani, legendarni italijanski modni dizajner i osnivač modne kuće Armani, preminuo je u 91. godini
Italijanski modni dizajner Đorđo Armani preminuo je u četvrtak u 91. godini, saopštila je njegova modna kuća Armani.
Kompanija je navela da će u subotu i nedelju u Milanu biti postavljena komemorativna kapela, a potom će uslediti privatna sahrana u neodređenom terminu.
„S beskrajnom tugom, Armani grupa objavljuje odlazak svog tvorca, osnivača i neumorne pokretačke snage,Đorđa Armanija“, navodi se u saopštenju.
Armani, koji je imao 91 godinu, bio je sinonim za savremeni italijanski stil i eleganciju. Spojio je smisao za dizajn sa poslovnim umećem, vodeći kompaniju koja je godišnje ostvarivala prihod od oko 2,3 milijarde evra (2,7 milijardi dolara).
Već neko vreme je imao zdravstvenih problema, a u junu je bio prinuđen da otkaže učešće na revijama svoje grupe tokom Nedelje muške mode u Milanu – prvi put u karijeri da je propustio jedno od svojih događaja na pisti.
Poznat kao „Kralj Đorđo“ (Re Giorgio), dizajner je bio čuven po tome što je lično nadgledao svaki detalj svojih kolekcija i svaki aspekt poslovanja, od reklama do frizura manekenki pre izlaska na pistu.
Kompanija je saopštila da će u subotu i nedelju u Milanu biti otvorena komemorativna kapela, nakon čega će uslediti privatna sahrana u za sada nepoznatom terminu.
Legendarni roker i frontmen benda Black Sabbath Ozi Ozborn preminuo je u 77. godini života, saopštila je njegova porodica
Vladimir Goati bio je politikolog, sociolog i analitičar političkih i društvenih procesa u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije
Bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih džez muzičara. Dolazi iz muzičke porodice (sin Arsena Dedića i Gabi Novak), a 1997. diplomirao je na Umetničkoj akademiji u Gracu
Dušan Vujović je bio ministar privrede u Vladi Srbije od 27. aprila 2014. do 3. septembra 2014. a od 3. septembra 2014. do 16. maja 2018. obavljao je funkciju ministra finansija
Dragan Labović, nekadašnji košarkaš reprezentacije Srbije, preminuo je u 39. godini. Informaciju je potvrdio Košarkaški savez Srbije
Sistematsko uništavanje prestoniceKako su dokrajčili Beograd Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve