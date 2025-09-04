Đorđo Armani, legendarni italijanski modni dizajner i osnivač modne kuće Armani, preminuo je u 91. godini

Italijanski modni dizajner Đorđo Armani preminuo je u četvrtak u 91. godini, saopštila je njegova modna kuća Armani.

Kompanija je navela da će u subotu i nedelju u Milanu biti postavljena komemorativna kapela, a potom će uslediti privatna sahrana u neodređenom terminu.

„S beskrajnom tugom, Armani grupa objavljuje odlazak svog tvorca, osnivača i neumorne pokretačke snage,Đorđa Armanija“, navodi se u saopštenju.

Armani, koji je imao 91 godinu, bio je sinonim za savremeni italijanski stil i eleganciju. Spojio je smisao za dizajn sa poslovnim umećem, vodeći kompaniju koja je godišnje ostvarivala prihod od oko 2,3 milijarde evra (2,7 milijardi dolara).

Već neko vreme je imao zdravstvenih problema, a u junu je bio prinuđen da otkaže učešće na revijama svoje grupe tokom Nedelje muške mode u Milanu – prvi put u karijeri da je propustio jedno od svojih događaja na pisti.

Poznat kao „Kralj Đorđo“ (Re Giorgio), dizajner je bio čuven po tome što je lično nadgledao svaki detalj svojih kolekcija i svaki aspekt poslovanja, od reklama do frizura manekenki pre izlaska na pistu.

