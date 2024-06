Čuveni glumac Donald Saterlend preminuo je u 88. godini, objavio je njegov sin Kifer na društvenoj mreži X.

„Teška srca saopštavam da je moj otac Donald Saterlend preminuo. Smatram da je jedan od najvažnijih glumaca u istoriji filma. Voleo je ono što je radio i radio ono što je voleo, a više od toga se ne može tražiti“, napisao je Kifer.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

