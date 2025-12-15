Zlatibor će za dve godine dobiti luksuzni hotel Crowne Plaza. Ugovor o franšizi potpisan je između kompanije IHG i investitora LUSS Leisure

Zlatibor će, za dve godine, dobiti luksuzni hotel Crowne Plaza, jednog od najpoznatijih svetskih hotelskih brendova i, posle Beograda, biće to drugi hotel tog brenda u u Srbiji.

To je predviđeno ugovorom o franšizi, koji su u petak, u Inovacionom biznis centru na Zlatiboru, potpisali predstavnici kompanija InterContinental Hotels Group (IHG), u okviru koje posluje Crowne Plaza, i LUSS Leisure iz Beograda, koja je investitor gradnje hotela.

Hilko Verstig, potpredsednik razvoja IHG za Jugoistočnu Evropu, navodeći da ta grupacija ima više od 6.800 hotela u svetu i više od 2.400 objekata u razvoju, istakao je, kako se navodi u saopštenju Opštine Čajetina, da je „Zlatibor prepoznat kao destinacija sa potencijalom da se uklopi u mrežu IHG hotela“.

Zoran Mitrović, direktor kompanije LUSS Leisure, kazao je da se nada da će se gradnja hotela završiti za dve godine i da će to doprneti da se Zatibor, tim dodatnim poboljšanjem turističke ponude, „pozicionira na mapi svetskog turizma“.

Vrednost celokupne investicije je, prema najavama, zajedno sa rezidencijalnim objektima oko hotela, između 70 i 80 miliona evra, a samog hotela od 30 do 35 miliona evra.

Tri objekta biće završena do sledećeg leta, preostala tri do kraja naredne godine, a u hotelu će raditi oko 120 ljudi.

Prema rečima Zorana Mitrovića, planirano je da se nedaleko od hotela izgradi još jedan objekat od 3.000 kvadrata za smeštaj zaposlenih, sa stambenim jedinicama. Hotel će imati spa centar, zatvoreni i otvoreni bazen, dečje igraonice, teretane i druge sadržaje koji se očekuju od hotela ovog nivoa.

„Kompleks će imati 225 hotelskih soba i sedam rezidencijalnih objekata sa po oko 90 jedinica, što je ukupno oko 850 smeštajnih jedinica“, kazao je Mitrović.

On je naveo da njegova kompanija planira da, u saradnji sa Opštinom Čajetina, gradi dva sportska terena, kako bi „zajedno razvijali Zlatibor kao destinaciju za sportske manifestacije, pripreme i prateće sadržaje“.

Izvor: Ozonpress

