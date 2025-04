Američki predsednik Donald Tramp dodatno je zaoštrio trgovinski rat sa Kinom jer je u sredu najavio da će „odmah“ podići američke carine na kineski uvoz na 125 odsto „zbog nedostatka poštovanja koje je Kina pokazala prema svetskim tržištima“.

Prethodno je Kina u sredu podigla carinu na američku robu na 84 odsto.

Tramp je u objavi na mreži Truth Social naveo i da je „oglasio pauzu od 90 dana“ za druge zemlje, uz navode da je reč o više od 75 nacija koje su posegnule za pregovorima.

I ta pauza, i „“znatno smanjena recipročna tarifa tokom ovog perioda, od 10 odsto, odmah stupaju na snagu“, napisao je Tramp.

„Na osnovu nedostatka poštovanja koje je Kina pokazala prema svetskim tržištima, ovim podižem tarifu koju Kini naplaćuju Sjedinjene Američke Države na 125 odsto, koja stupa na snagu odmah.

U nekom trenutku, nadamo se u bliskoj budućnosti, Kina će shvatiti da dani otimanja SAD i drugih zemalja više nisu održivi ili prihvatljivi.

Suprotno tome, i na osnovu činjenice da je više od 75 zemalja pozvalo predstavnike Sjedinjenih Država, uključujući ministarstva trgovine i trezora da pregovaraju o rešenju tema o kojima se raspravlja u vezi sa trgovinom, trgovinskim barijerama, carinama, manipulacijom valutama i nemonetarnim tarifama, odobrio sam pauzu od 90 dana i značajno sniženu recipročnu tarifu tokom ovog perioda, od 10 odsto, koja takođe stupai na snagu odmah“, napisao je Tramp.

‼️BREAKING: Trump suspends tariffs for 90 days — but at the same time raises tariffs on China to 125% pic.twitter.com/7EozJsm37p

— NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2025