Udeo ponuđača koji ne učestvuju na tenderima, jer sumnjaju da će postupak neće biti fer i transparentan, skočio je na 42 odsto u 2023. godina, pokazalo je najnovije Istraživanje stavova građana, ponuđača i naručilaca koje je za potrebe NALED-a sprovela agencija Ipsos.

Kriterijum najniže cene već nekoliko godina unazad koristi se u najvećem broju postupaka javnih nabavki u Srbiji. Kao razlog zbog kojeg se najnižoj ceni daje prioritet najčešće se navodi činjenica da su nabavke zasnovane na kvalitetu rizičnije.

Iizvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović izjavila je da je jedini način da se sistem suštinski unapredi i izgradi poverenje uvođenje konkretnih mera koje će ga učiniti jednakim za sve. To su mere koje osiguravaju punu primenu novog zakona, kroz obuke za rad na portalu i primenu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.

„Podaci Kancelarije za javne nabavke kažu da u 96 odsto nabavki o izboru najbolje ponude odlučuje najniža cena, a istraživanje pokazuje da naručioci primenu drugih kriterijuma smatraju rizičnom – nedostaju im modeli konkursne dokumentacije prema kojoj bi radili, a samim tim im je i zahtevno da odrede i vrednuju kriterijume kvaliteta. Još jedna potvrda da su potrebne dodatne obuke za usavršavanje i izrada modela prema kojima bi kriterijumi mogli da se postave i koriste“, rekla je Jovanović.

Demorališuće kršenje zakona

Ekonomista Milan Kovačević, komentarišući rezultate istraživanja i sve manje učešće ponuđača na tenderima, kaže za Biznis.rs da je kršenje zakona jedan od razloga slabe motivacije.

“Ako neko poštuje pravila onda se zna kako se to radi, ukoliko se pravila ne poštuju onda se to prosto zove kršenje zakona. Verovatno se ni ovaj deo postupaka koji se sprovodi po postojećim propisima ne radi dovoljno transparentno. Trebalo bi da postoji inspekcija koja bi kontrolisala procese i kada bi neko bio kažnjen to bi malo uozbiljilo ljude. Više bi verovali u ideju da se poštuju pravila javnih nabavki i onda bi bilo više ponuđača”, smatra Kovačević.

Skupština je u oktobru prošle godine usvojila i poseban (lex specialis) Zakon o posebnim postupcima radi izgradnje potrebnih objekata za međunarodnu izložbu EXPO Beograd 2027 i Nacionalnog stadiona, kojim se isključuje primena Zakona o javnim nabavkama.

U zakonu se navodi da je investitor objekata za izložbu, smeštaj gostiju i Nacionalnog fudbalskog stadiona Republika Srbija ili privredno društvo koje će osnovati, a koje ima pravo i obaveze investitora. To posebno privredno društvo, kao i društvo posebne namene, neće primenjivati odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke.