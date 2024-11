Uvertira za panel bilo je predavanje čuvenog britanskog autora i analitičara geopolitičkih odnosa Tima Maršala koji je govorio o promenama u multipolarnom svetu, uticaju geografije na međunarodne odnose i dao specifično viđenje o tome u kom se pravcu kreće globalna politika.

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka i nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu, Ivan Vujačić rekao je na panelu da je Evropska unija izgubila na političkoj težini i da ima raznih problema u sopstvenom dvorištu.

Predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke, Zoran Petrović podsetio je na to da Srbija 60 posto izvoza ima prema EU i da nije dobro kada ekonomske perspektive za vašeg ključnog ekonomskog partnera nisu dobre.

„Ako EU kašlje mi možemo i da se razbolimo. S druge strane, Srbija je pametno radila neke stvari i iskoristila je to što su Kinezi uvideli da moraju malo da se primaknu Evropi. Dobro je da postoji neka vrsta diversifikacije, da dolaze investitori iz UAE. Ne valja držati sva jaja u istoj korpi“, kazao je Petrović.

Veća nepoznanica od stanja ekonomije u EU dolazi sa druge strane Atlantika. Na vest o izboru Donalda Trampa berze su odmah odreagovale, a dolar ojačao u odnosu na evro.

Izvršni direktor „Imleka“ i suvlasnik „Nektara“, Bojan Radun ističe da nijedno od tržišta našeg regiona ne zavisi direktno od izvoza u SAD, ali ukazuje na to da je nama i našim komšijama najveće tržište Nemačka, a Nemačkoj Amerika.

„Ako se desi uvođenje carina prema Evropi, mi možemo da budemo kolateralna šteta, da nam izvoz padne ka EU i indirektno ka SAD, što može kao posledicu da ima pad kupovne moći i pad privredne aktivnosti. Pad privredne aktivnosti u Nemačkoj može da nam vrati neke ljude i ojača tržište radne snage. Ako neka velika tržišta dođu do viškova i problema plasmana jer su im ’spustili rampu’, mi možemo da budemo delimično teritorija za rešavanje tih viškova“, naveo je Radun.

Nametanje i kršenje pravila

Ivan Vujačić kaže da je interesantno da su SAD koje su nametnula neka pravila, ta pravila počela da ruše.

„To je uradio Tramp kada je objavio trgovinski rat Kini. Sada ćemo gledati drugi deo te utakmice. Ni saveznici SAD više nisu znali šta je Amerika i kako da se postave. Ne samo što je nestao bipolarni svet, nego je nestala i ideologija. Bajdenov pokušaj da vrati priču demokratija protiv autokratije je prazna i nedovoljno uverljiva, što važi i za EU. Nestale su ideologije, ostala je moć“, rekao je profesor Vujačić.

Zoran Petrović, podseća na to da je na Trampovu pobedu tržište kapitala odreagovalo tako da se Indeks S&P primakao istorijskom maksimumu.

„Tramp je čovek starog kova i njega zanima kako tržišta kapitala reaguje jer, za razliku od ostalih delova sveta, u SAD 70 posto svih finansijskih potreba se ne rešava u bankama, nego na tržištu kapitala. Najavio je nove poreske olakšice, ubacio je u igru Ilona Maska koji će se baviti ’sečom birokratije’. To je dobro za biznis – smanjenje birokratije i ubrzavanje izdavanja dozvola. Očekivanja su da će korporativni profiti biti bolji i da će ekonomski rast biti bolji nego što je bio pod Bajdenom“, rekao je Petrović.

Prema njegovim rečima, jedna od posledica Trampovog izbora biće near-shoring, proizvodnja bliže zapadu i obalama Amerike, ali ćemo videti i da se Kinezi polako primaču tim tržištima.

Bojan Radun ističe da realni biznis na visoku politiku reaguje reaktivno, a ne proaktivno.

„Kada imamo ovakve promene menadžment u realnom sektoru reaguje tako da otvorite četvoro očiju. Visoka politika može da utiče na cenu i dostupnost kapitala, i te promene utiču na promene o investiranju, što za tri nedelje ne može da se desi. Može da se promeni konkurentsko okruženje i verovatno protekcionističke mere koje se najavljuju će promeniti nešto. To je domino efekat, ako se velikim kompanijama zatvore neka tržišta tražiće alternative i to može da utiče na manja tržišta. Treća stvar je sentiment potrošača. Mi smo videli tu promenu u raspoloženju u direktnoj potrošnji, ali i to se vrati vrlo brzo“, kazao je Radun.

Migranti i tarife

Ivan Vujačić navodi da se kod Trampa vidi jedna specifična karakteristika – lojalnost lično njemu i njegovoj politici, prema migrantima i uvođenju tarifa.

„Biće tu kontradiktornihi stvari – inflacija u SAD i budžetski deficit. Volstrit reaguje momentalno, ali je pitanje šta će biti iza ćoška“, naveo je profesor Vujačić.

Zoran Petrović ističe da danas na američkim farmama radi 50 posto ilegalnih migranata.

„Ko će da zameni te ruke i koliko će te ruke morati da se plate. Drugim rečima, manja ponuda radne snage, veći troškovi rada, to će sve u SAD da ’gura’ inflaciju naviše. Sama Amerika će finansirati budžetski deficit kamatama koje će biti više nego da se ne vodi takva politika, i to će biti cena“, istakao je Zoran Petrović i dodao da će najveći problem imati zemlje u razvoju jer će im trebati više lokalne valute za kupovinu dolara kako bi plaćale svoj dug.

Očekivanja za Srbiju

Zoran Petrović očekuje da će Srbija imati dobar rast naredne godine.

„U EU će to biti slabo, a Amerika nastavlja u istom ritmu“, rekao je Petrović.

Bojan Radun ima pozitivna očekivanja za 2025. godine, ali dodaje, da ne treba zaboraviti da se još nismo vratili na period iz 2019. ili 2021. godine.

Na konferenciji, na kojoj su govorili domaći i strani ekonomski analitičari, najnovije trendove u marketingu predstavio je Sajmon Lejmi, savetnik za strateški marketing globalne konsultantske kuće WARC.