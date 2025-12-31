Naftna industrija Srbije
Preuzimanje ili prodaja NIS-a: Šta će se dogoditi 15. januara
Šta li će se desiti 15. januara, ako Rusi dotle ne prodaju NIS? Hoće li ga država kupiti? Ili prinudno nacionalizovati? Ili nešto treće?
Stanovanje u Srbiji postalo je papreno. Prema matematici koju je izradio Republički geodetski zavod, građani mogu da provere za koliko bi danas mogli da prodaju sopstveni stan
Stan koji ste 2019. godine u Beogradu u starogradnji pazarili za 100.000 evra, danas biste mogli da prodate za čak 187.000 evra, pokazuje računica koju je uradio Republički geodetski zavod. Građani sami mogu da pokušaju i da izračunaju svaku pojedinačnu prodaju, u zavisnosti od godine kupovine, vrste stana i lokacije, odnosno mesta u kojem se nalazi.
Ispostavilo se da je posebno poskupela starogradnja u odnosu na novogradnju. Verovatno je tome doprinelo i nepoverenje ljudi u današnje investitore, koju zgrade dižu često bez potrebnih građevinskih dozvola ili uz dozvole koje potplaćuju. Veliki primer ovakvih muljaža jeste i slučaj braće Stajić, koji su postali kraljevi nelegalne gradnje u Beogradu. Zanimljivo je da je Nemanja Stajić bivši prvi čovek Sekretarijata za legalizaciju objekata u Beogradu.
Iako je veliko povećanje cena stanova tokom šest godina dobra vest za ljude koji žele da prodaju svoje kvadrate, to nikako ne ide u prilog onima koji moraju da podignu kredit da bi uopšte došli do prve nekretnine u sopstvenom vlasništvu. Tako ljudi koji su pre korona virusa planirali da kupe stan, ali ih je epidemija sprečila i pričekali su nekoliko godina, sada imaju mnogo težu situaciju. Tome je dodatno doprinelo i veliko povećanje kamata na kredite u periodu od rata u Ukrajini.
Na neverovatne turbulencije u cenama kvadrata je u Srbiji uticao dolazak stranaca usled rata u Ukrajini i haosa u Rusiji, sa prinudnim slanjem ljudi na front. Ipak, ogromno povećanje cena stanova došlo je i zbog specifične ekonomske politike koju država vodi, a koja se odnosi na povećanje cena sve robe i usluga, pa tako i materijala za građevinu. Sve cene su otišle u nebesa, a plate građana to nikako ne mogu da isprate.
Vrednost stanova nastavila je da raste i 2025. godine. Tako je 2025. godine bilo čak 6,55 odsto skuplje kupiti kvadrate u odnosu na treći kvartal 2024. godine.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, promet stanova u trećem tromesečju ove godine bio je ukupno 1,1 milijardu evra, odnosno 11,4 odsto više nego što je to bio slučaj u istom periodu prošle godine.
Najveći rast prodaje stanova u trećem kvartalu ostvario je region Južne i Istočne Srbije, gde je trgovina porasla za 6,9 odsto. Odmah iza je Grad Beograd sa rastom od 1,4 odsto, s tim što je vrednost kupoprodaja u prestonici veća za 9,8 odsto u odnosu na isti period prošle godine.
U regionu Vojvodine zabeleženo je smanjenje prodaje stanova od 2 odsto, ali i rast vrednosti prometa od 9,1 odsto.Šumadija i Zapadna Srbija beleže smanjenje prodaje stanova od 1,3 odsto i porast vrednosti kupoprodaja za 12,1 odsto, saopštio je RGZ.
