Stanovanje u Srbiji postalo je papreno. Prema matematici koju je izradio Republički geodetski zavod, građani mogu da provere za koliko bi danas mogli da prodaju sopstveni stan

Stan koji ste 2019. godine u Beogradu u starogradnji pazarili za 100.000 evra, danas biste mogli da prodate za čak 187.000 evra, pokazuje računica koju je uradio Republički geodetski zavod. Građani sami mogu da pokušaju i da izračunaju svaku pojedinačnu prodaju, u zavisnosti od godine kupovine, vrste stana i lokacije, odnosno mesta u kojem se nalazi.

Ispostavilo se da je posebno poskupela starogradnja u odnosu na novogradnju. Verovatno je tome doprinelo i nepoverenje ljudi u današnje investitore, koju zgrade dižu često bez potrebnih građevinskih dozvola ili uz dozvole koje potplaćuju. Veliki primer ovakvih muljaža jeste i slučaj braće Stajić, koji su postali kraljevi nelegalne gradnje u Beogradu. Zanimljivo je da je Nemanja Stajić bivši prvi čovek Sekretarijata za legalizaciju objekata u Beogradu.

Iako je veliko povećanje cena stanova tokom šest godina dobra vest za ljude koji žele da prodaju svoje kvadrate, to nikako ne ide u prilog onima koji moraju da podignu kredit da bi uopšte došli do prve nekretnine u sopstvenom vlasništvu. Tako ljudi koji su pre korona virusa planirali da kupe stan, ali ih je epidemija sprečila i pričekali su nekoliko godina, sada imaju mnogo težu situaciju. Tome je dodatno doprinelo i veliko povećanje kamata na kredite u periodu od rata u Ukrajini.

Na neverovatne turbulencije u cenama kvadrata je u Srbiji uticao dolazak stranaca usled rata u Ukrajini i haosa u Rusiji, sa prinudnim slanjem ljudi na front. Ipak, ogromno povećanje cena stanova došlo je i zbog specifične ekonomske politike koju država vodi, a koja se odnosi na povećanje cena sve robe i usluga, pa tako i materijala za građevinu. Sve cene su otišle u nebesa, a plate građana to nikako ne mogu da isprate.

Vrednost stanova nastavila je da raste i 2025. godine. Tako je 2025. godine bilo čak 6,55 odsto skuplje kupiti kvadrate u odnosu na treći kvartal 2024. godine.

Ipak se više useljavamo

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, promet stanova u trećem tromesečju ove godine bio je ukupno 1,1 milijardu evra, odnosno 11,4 odsto više nego što je to bio slučaj u istom periodu prošle godine.

Najveći rast prodaje stanova u trećem kvartalu ostvario je region Južne i Istočne Srbije, gde je trgovina porasla za 6,9 odsto. Odmah iza je Grad Beograd sa rastom od 1,4 odsto, s tim što je vrednost kupoprodaja u prestonici veća za 9,8 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

U regionu Vojvodine zabeleženo je smanjenje prodaje stanova od 2 odsto, ali i rast vrednosti prometa od 9,1 odsto.Šumadija i Zapadna Srbija beleže smanjenje prodaje stanova od 1,3 odsto i porast vrednosti kupoprodaja za 12,1 odsto, saopštio je RGZ.

