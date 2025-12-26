Promet stanova ove jeseni veći je za 11,4 odsto nego prošle

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, promet stanova u trećem tromesečju ove godine bio je ukupno 1,1 milijardu evra, odnosno 11,4 odsto više nego što je to bio slučaj u istom periodu prošle godine.

Najveći rast prodaje stanova u trećem kvartalu ostvario je region Južne i Istočne Srbije, gde je trgovina porasla za 6,9 odsto. Odmah iza je Grad Beograd sa rastom od 1,4 odsto, s tim što je vrednost kupoprodaja u prestonici veća za 9,8 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

U regionu Vojvodine zabeleženo je smanjenje prodaje stanova od 2 odsto, ali i rast vrednosti prometa od 9,1 odsto.

Šumadija i Zapadna Srbija beleže smanjenje prodaje stanova od 1,3 odsto i porast vrednosti kupoprodaja za 12,1 odsto, saopštio je RGZ.

Cene i dalje rastu

Kada je reč o cenama stanova, u odnosu na treći kvartal 2024. godine, one su porasle u regionu Grada Beograda za 6,55 odsto (što je ujedno i najviše u poređenju sa ostalim regionima u Srbiji) i Vojvodine za 6,26 odsto.

U regionu Južne i Istočne Srbije, prema podacima RGZ, međugodišnja stopa rasta cena usporila je na 5,49 odsto, a u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji za 4,62 odsto.

Na nivou Srbije, međugodišnje cene stanova u „starogradnji“ su porasle za 6,04 odsto dok je „novogradnja“, odnosno, kupovina od investitora, imala međugodišnji rast koji je iznosio 5,92 odsto.

Odakle ljudima novac

Prosečna plata u Srbiji za oktobar 2025. godine iznosila tek 110.670 dinara, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Ubedljivo dominantan oblik plaćanja na tržištu nekretnina u Srbiji je gotovinsko plaćanje. Prema Izveštaju o regulisanom tržištu RGZ-a za 2024. godinu, čak 90 odsto ukupnih transakcija obavljeno je kešom, što ukazuje na to da se trgovina nekretninama često obavlja mimo regulacija.