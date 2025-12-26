Nova godina
Srbija: Lude pare za ludu novogodišnju noć
Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačka banja – sve će da trešti od koncerata i njihovih cena tokom novogodišnje, a Čačak se odlučio za nešto zaista nezaboravno
Promet stanova ove jeseni veći je za 11,4 odsto nego prošle
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, promet stanova u trećem tromesečju ove godine bio je ukupno 1,1 milijardu evra, odnosno 11,4 odsto više nego što je to bio slučaj u istom periodu prošle godine.
Najveći rast prodaje stanova u trećem kvartalu ostvario je region Južne i Istočne Srbije, gde je trgovina porasla za 6,9 odsto. Odmah iza je Grad Beograd sa rastom od 1,4 odsto, s tim što je vrednost kupoprodaja u prestonici veća za 9,8 odsto u odnosu na isti period prošle godine.
U regionu Vojvodine zabeleženo je smanjenje prodaje stanova od 2 odsto, ali i rast vrednosti prometa od 9,1 odsto.
Šumadija i Zapadna Srbija beleže smanjenje prodaje stanova od 1,3 odsto i porast vrednosti kupoprodaja za 12,1 odsto, saopštio je RGZ.
Kada je reč o cenama stanova, u odnosu na treći kvartal 2024. godine, one su porasle u regionu Grada Beograda za 6,55 odsto (što je ujedno i najviše u poređenju sa ostalim regionima u Srbiji) i Vojvodine za 6,26 odsto.
U regionu Južne i Istočne Srbije, prema podacima RGZ, međugodišnja stopa rasta cena usporila je na 5,49 odsto, a u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji za 4,62 odsto.
Na nivou Srbije, međugodišnje cene stanova u „starogradnji“ su porasle za 6,04 odsto dok je „novogradnja“, odnosno, kupovina od investitora, imala međugodišnji rast koji je iznosio 5,92 odsto.
Prosečna plata u Srbiji za oktobar 2025. godine iznosila tek 110.670 dinara, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.
Ubedljivo dominantan oblik plaćanja na tržištu nekretnina u Srbiji je gotovinsko plaćanje. Prema Izveštaju o regulisanom tržištu RGZ-a za 2024. godinu, čak 90 odsto ukupnih transakcija obavljeno je kešom, što ukazuje na to da se trgovina nekretninama često obavlja mimo regulacija.
Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačka banja – sve će da trešti od koncerata i njihovih cena tokom novogodišnje, a Čačak se odlučio za nešto zaista nezaboravno
U centru Beograda nema dočeka Nove godine, objavio je nedavno gradonačelnik Šapić. Međutim, sad se čini da će ga ipak biti, ali na teritoriji Ćacilenda
Studenti u blokadi najavili su za 28. decembar veliku akciju širom Srbije. Cilj je skupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ovoga puta broj jeste najvažnija stvar
Čekaonice domova zdravlja pune su obolelih od respiratornih bolesti, kovida i gripa. Na sve to Srbijom hara i „supergrip“. Šta se pod tim podrazumeva i koliko je opasan?
Nacrt izmena Zakona o javnom redu i miru, koji je izradio kabinet zaštitnika građana Zorana Pašalića, predviđa da se prekršaji iz ove oblasti ubuduće mogu činiti i na društvenim mrežama. Nepristojno ponašanje, vređanje, pretnje, pa čak i prikupljanje priloga ili prostitucija, bili bi kažnjivi i u digitalnom prostoru
Politička 2025.Godina u kojoj se desila decenija Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve