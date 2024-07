Vožnja na auto-putevima u Srbiji od srede, 10. jula, biće skuplja za oko 10 odsto, pa će putarinu od Niša do Beograda građani plaćati za oko 100 dinara više. Za one koji žive južnije biće skuplje, a najskuplje će biti putovanje od Preševa do glavnog grada - 1.890 dinara

Umesto dosadašnjih 1.020 dinara, putarina za vozila prve kategorije od naplatne stanice „Niš jug” do prestonice koštaće 1.130 dinara. Iako je do sada cena bila ista i sa naplatne stanice „Niš sever”, povećanje je za 10 dinara manje nego sa južne strane i košta 1.120 dinara. Za one koji se uključuju na auto put kod Malče putarina će biti 1.160 dinara.

Od Aleksinca do glavnog grada putarina će umesto 910 dinara koštati ravno 1.000.

Leskovčani će putarinu do Beograda umesto 1.160, plaćati 1.280 dinara, odnosno 1.360 ako se uključuju sa južne strane gde je putarina trenutno 1.240 dinara.

Vozači će od Pirota do Beograda za putarinu sa naplatne stanica „zapad” izdvajati 1.480 umesto 1.340 dinara, dok će sa istoka biće skuplje – 1.540 dinara umesto 1.400.

Vranjanci će vožnju na auto-putu do glavnog grada plaćati 1.700 dinara, umesto 1.540.

Najskuplja će biti deonica Preševo – Beograd i putarina će umesto 1.720 koštati 1.890 dinara.

Vlada Srbije je odobrila novi cenovnik Javnog preduzeća Putevi Srbije i nove cene putarina primenjivaće se od srede, 10. jula.

Ko ima pravo na popust?

Popuste će i dalje ostvarivati korisnici elektronske naplate od šest odsto kao i kamioni sa motorima „euro 6” od 10 odsto.

Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić najavio je da će Vlada Srbije do kraja godine osnovati preduzeće za naplatu putarine, jer će se od sledeće putarina naplaćivati na brzim saobraćajnicama.

„Mi trenutno nemamo dovoljan broj kilometara brzih saobraćajnica, ali do kraja godine će biti završen put Šabac–Loznica, to je 54 kilometra, pa 2026. će biti završeno 47 kilometara Fruškogorskog koridora, do sredine sledećeg godine Dunavski koridor, to je skoro 69 kilometara, to su sve brze saobraćajnice na kojima će se vršiti naplata”, rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, cena putarine na tim saobraćajnicama neće biti kao na auto-putevima.

Takođe, kaže, uvodi se naplata za kamione preko 7,5 tona na pojedinim magistralnim putevima, kako bi ih zaštitili od prekomernog opterećenja.

Izvor: Južne vesti/RTS