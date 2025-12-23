Kvalitet hrane

21.decembar 2025. M. L. J.

Četiri zemlje povukle srpsku hranu za mesec dana

Agencija za hranu i veterinarstvo Severne Makedonije je zabranila uvoz više od 20 tona kivija iz Srbije, jer su u tom voću pronađene larve i insekti. Ovo je četvrta zemlja koja je povukla hranu iz srpskog izvoza za mesec dana

Pomama za evrima

19.decembar 2025. M. L. J.

Banke uvele limit: Menjaju samo do 100 evra

Usled jagme za evrima, neke banke su udarile klijentima limit - preko mobilnih aplikacija može da se kupi samo do 100 evra u jednoj transakciji. Pojedinim bankama ovo je način i da dodatno zarade