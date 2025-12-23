Fond PIO saopštio je da će se uslovi za odlazak u starosnu penziju za žene postepeno menjati za po dva meseca godišnje, sve do 2032. godine, kada će biti izjednačeni sa uslovima propisanim za muškarce.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) saopštio je da će od 1. janaura važiti novi uslovi za odlazak u penziju, čime će žene moći da se penzionišu sa navršene 64 godine i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Što se tiče muškaraca, uslovi su nepromenjeni, pa oni u starosnu penziju mogu da odu sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, naveo je PIO. Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene pomeraće se za po dva meseca sve do 2032. godine, kada će biti izjednačeni sa uslovima propisanim za muškarce.

Saopšteno je da je uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju koji važi i za žene i za muškarce, bez obzira na godine života, 45 godina staža osiguranja.

Zaposleni koji žele da ostvare pravo na starosnu penziju po uslovima koji važe u ovoj godini treba da raskinu radni odnos najkasnije sa 30. decembrom.

Zahtev bi trebalo da se podnese najkasnije do 31. decembra, a to može da se učini na šalterima Fonda PIO, preko elektronskog servisa e-Šalter na sajtu Fonda, ili preporučeno poštom.

Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u narednoj godini.

Izvor: FoNet

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.