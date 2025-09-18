Jedino je prva emisija ovih obveznica u januaru bila uspešna sa procentom realizacije od skoro 93 odsto, kasnije dve aukcije beleže značajno smanjenje interesovanja za ove hartije

Uprava za javni dug saopštila je da su na aukciji u utorak prodate obveznice u vrednosti od 10,98 milijardi dinara, odnosno znatno manje od onoga što je država ponudila, jer je obim aukcije iznosio 28,6 milijardi dinara.

Procenat realizacije je 38,47 odsto za ovu prodaju, što znači da je interesovanje investitora „zahladnelo“, piše Aleksandra Nenadović za Novu ekonomiju.

Jedino je prva emisija ovih obveznica u januaru bila uspešna sa procentom realizacije od skoro 93 odsto, kasnije dve aukcije beleže značajno smanjenje interesovanja za ove hartije. U martu je realizacija bila na ispod 37 odsto, a pri zaduživanju u maju 34,38 odsto.

Ovo je reotvorena emisija desetipogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije i dospeva 27. jula 2035. godine, a prvi put je emitovana 23. januara 2025. godine.

Ukupan obim tražnje iznosio je 20.625.280.000 dinara. Realizovano je 1.098.365 komada državnih obveznica sa kuponskom stopom od 5,25 odsto. Najniža ponuđena stopa bila je 4,7 odsto, dok je prosečna ponderisana stopa prihvaćenih ponuda iznosila 4,9060 odsto.

Desetipogodišnje obveznice su prodate po stopi prinosa od 5,10 odsto na godišnjem nivou, odnosno po ceni 10.188,80 dinara. Isplata kupona u iznosu od 5,25 odsto vršiće se polugodišnje i to svakog 27. januara i 27. jula do datuma dospeća.

Izvor: Nova ekonomija