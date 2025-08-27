Električna energija
Kako do popusta na struju
Koliko struja poskupljuje, kakvi su popusti i ko to važi kao energetski ugrožen kupac
Raspisana je javna nabavka za izradu novih i popravci postojećih saobraćajnih površina od sitne kamene kocke, granatnih ploča, kaldrme i sličnih materijala u vrednosti od 500 miliona dinara. Dakle, 4,3 miliona evra za novo presalaganje kocki
Javno preduzeće „Putevi Beograda“ raspisalo je javnu nabavku za radove na popravci postojećih i izradi novih javnih saobraćajnih površina izvedenih od sitne kamene kocke, granitnih ploča, kaldrme i sličnih materijala. Traži se privatna firma koja će potpisati okvirni sporazum na dve godine, za vrednost do 500 miliona dinara, piše Nova ekonomija.
Radovi o kojima je reč tiču se održavanja završnih obrada kolovoza i trotoara u ulicama i pešačkim zonama urađenim od kamena, navodi se u dokumentaciji objavljenoj na portalu javnih nabavki.
„U sistemskom smislu težište je na preuređenju delova kolovoznog zastora od sitne kamene kocke i saobraćajnih površina izvedenih od granitnih ploča i kocke“, navodi se u tehničkoj specifikaciji.
Ovi radovi podrazumevaće uklanjanje kameniih kocki, granitnih ploča i peska, a zatim preuređenje, koje uključuje isporuku i ugradnju potpuno novog peska.
Procenjena vrednost radova je 500 miliona dinara, ili oko 4,3 miliona evra.
Ne navode se konkretne lokacije na kojima će biti potrebni radovi. Radi se o okvirnom sporazumu koji će se sprovoditi po potrebi u naredna 24 meseca.
Kako se vidi na portalu javnih nabavki, isti ovakav ugovor sklopljen je i prošle godine, ali je gotovo svih 500 miliona dinara potrošeno za oko godinu dana umesto za dve.
Okvirni sporazum bio je zaključen 14. avgusta 2024. godine sa preduzećima Invest gradnja i Invest inženjering-gradnja.
Potom je sklopljeno 11 ugovora o izvođenju radova ukupne vrednosti 455 miliona dinara. Poslednji takav ugovor sklopljen je na period od 1. jula do 30. septembra 2025. godine.
Nova javna nabavka raspisana je 26. avgusta, a rok za dostavu ponuda je 22. septembar.
Preslaganje kocki kao sudbina
Najčuveniji slučaj ugradnje i potonje preuređenje ulica sa kamenim kockama bez sumnje je rekonstrukcija Trga Republike u Beogradu.
Ovaj posao obavio je Štrabag 2018. i 2019. godine, a prema raspoloživim podacima koštao je oko osam miliona evra.
Kocke, nazvane „Vesićevim“ po tadašnjem zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću, su najpre postavljene, pa prevrtane.
Rekonstrukcije su rađene u nekoliko navrata, ali bez obzira na sve kocke su na kraju ulegle.
Početkom ove godine počela je još jedna rekonstrukcija, a najavljeno je da će kocke biti zamenjene asfaltom.
Radovi na Trgu Republike su i dalje u toku, a kraj je najavljen za 1. septembar.
Izvor: Nova ekonomija
Koliko struja poskupljuje, kakvi su popusti i ko to važi kao energetski ugrožen kupac
Samsung QLED televizori donose revoluciju - boje koje izgledaju stvarnije nego ikada, zvuk koji vas obavija poput bioskopske sale i pametne opcije koje televizor pretvaraju u centar vašeg doma
Planirana gradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona naišla je na prepreku – Ministarstvo građevinarstva odbacilo je zahtev za građevinsku dozvolu zbog nepotpune dokumentacije
Predsednik Srbije hvali se umanjenjem cene struje penzionerima. Ipak, on pominje popust koji već postoji, a nigde ni slova ne daje o poskupljenju struje u oktobru
Predsednik Srbije najavio je ograničenje trgovačkih marži na 20 odsto, obećavajući niže cene za građane. Ali koliko su zapravo visoke marže u Nemačkoj, zemlji koja važi za šampiona niskih cena u Evropi
Režim protiv narodaTortura u garaži vlade Srbije Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve