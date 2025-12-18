Nakon vojne parade „Snaga jedinstva“ u septembru, rekonstrukcija Bulevara Mihajla Pupina na Novom Beogradu koštala je 196,7 miliona dinara bez PDV-a, dok su radovi na rekonstrukciji Bulevara Nikole Tesle koštali 79,07 miliona dinara bez PDV-a, saznaje Nova ekonomija

Posle vojne parade na Novom Beogradu, koja je nanela više štete nego koristi, nedeljama su trajali radovi na obnovi Bulevara Nikole Tesle i Mihajla Pupina. Nova ekonomija saznaje da je za obnovu dva glavna bulevara na Novom Beogradu potrošeno gotovo pa 280 miliona dinara.

Za radove na Bulevaru Mihajla Pupina izdvojeno je 196,7 miliona dinara bez PDV-a, dok je za Bulevar Nikole Tesle potrošeno 79,07 miliona dinara, takođe bez uračunatog PDV-a.

Ovu informaciju Javno preduzeće „Putevi Beograda“ dalo je Novoj ekonomiji putem zahteva za informacije od javnog značaja, piše Katarina Pantelić za Novu ekonomiju.

Iz preduzeća napomenuli su da je ulica Bulevar Mihajla Pupina, prethodno bila predviđena za rehabilitaciju u 2025. godini u okviru redovnog održavanja. Ovi radovi, kako je potvrđeno, obavljeni su nakon 20. septembra, odnosno nakon što je održana Vojna parada „Snaga jedinstva“.

Podsetimo, radovi na rekonstrukciji Bulevara Nikole Tesle počeli su 23. septembra. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je tada da je utvrdilo oštećenja nastala tokom priprema i prezentacije parade, kao i da je dalo nalog Javnom komunalnom preduzeću „Beograd-put“ da izađe na teren i započne radove na sanaciji oštećenja kolovoza na trasi vojne parade.

Sama oštećenja na asfaltu nastala su nakon što je za potrebe parade prevoženo oružje i vojna oprema na prostoru Novog Beograda, pa su tako tragovi gusenica od tenkova ali i drugih vozila bili vidni.