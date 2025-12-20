NBS demantuje pisanje "Vremena" da su pojedine banke uvele limit na kupovinu evra. „Vreme“ stoji iza informacija koje je objavilo, a NBS kao regulatorno telo to može da proveri

Povodom teksta pod naslovom ’Banke uvele limit: Menjaju samo do 100 evra’ objavljenog na portalu „Vreme“ Narodna banka Srbije oštro demantuje ovakve informacije jer nijedna banka u Srbiji nije uvela ovakav limit, saopštili su iz NBS. Dodaju i da je „tekst potpuno izmišljen, baziran na dezinformacijama i navodnim izjavama ljudi koji niti su imenovani niti su ukazali o kojoj banci bi se radilo, jer takve navode ne mogu potkprepiti činjenicama u stvarnosti“.

„Stoga ovakav tekst služi isključivo stvaranju iskrivljene slike i ponovnom podizanju panike u situaciji kada se, nakon brojnih mera i aktivnosti koje je NBS sprovela da održi stabilnost sistema, tražnja za stranom valutom i celokupna situacija na domaćem deviznom tržištu – normalizuju. Narodna banka Srbije, nakon provere sa svim poslovnim bankama koje posluju u Republici Srbiji, odgovorno tvrdi da ne postoje navedena ograničenja. Istovremeno napominjemo da nisu istiniti navodi da ’beneficiju da pazare evre preko virtuelne menjačnice imaju jedino zaposleni u toj banci’. Ovakve prakse ne bi bile u interesu poslovnih banaka, niti u interesu očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u Srbiji, što je potvrđeno i u samim poslovnim bankama. Ponavljamo, ovakvi i slični napisi o ograničenjima prilikom kupovine evra jedino mogu da doprinesu širenju neosnovane panike među građanima za koju ne postoji nijedan opravdan razlog jer je NBS preduzela sve raspoložive mere da kanali snabdevanja banaka i ovlašćenih menjača evrom i drugim stranim valutama, i u danima povećane tražnje, funkcionišu nesmetano“, dodaju iz NBS.

Odgovor redakcije: Naš tekst je zasnovan na činjenicama

Redakcija „Vremena“ ostaje pri tekstu i informacijama iz njega. Upućuje i apel Narodnoj banci Srbije da, kao zvanični regulator bankarskog tržišta, izvrši dubinsku proveru opcije menjanja evra na aplikacijama banaka i pokuša u svakoj banci da kupi više od 100 evra u jednoj transakciji.