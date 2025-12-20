Banke
Kazna zbog naknada na bankomatima: Viza i Masterkard moraju da plate 167,5 miliona dolara
Kompanije Viza i Masterkard platiće ukupno 167,5 miliona dolara kako bi rešili grupnu tužbu kojom su optuženi za zaveru
NBS demantuje pisanje "Vremena" da su pojedine banke uvele limit na kupovinu evra. „Vreme“ stoji iza informacija koje je objavilo, a NBS kao regulatorno telo to može da proveri
Povodom teksta pod naslovom ’Banke uvele limit: Menjaju samo do 100 evra’ objavljenog na portalu „Vreme“ Narodna banka Srbije oštro demantuje ovakve informacije jer nijedna banka u Srbiji nije uvela ovakav limit, saopštili su iz NBS. Dodaju i da je „tekst potpuno izmišljen, baziran na dezinformacijama i navodnim izjavama ljudi koji niti su imenovani niti su ukazali o kojoj banci bi se radilo, jer takve navode ne mogu potkprepiti činjenicama u stvarnosti“.
„Stoga ovakav tekst služi isključivo stvaranju iskrivljene slike i ponovnom podizanju panike u situaciji kada se, nakon brojnih mera i aktivnosti koje je NBS sprovela da održi stabilnost sistema, tražnja za stranom valutom i celokupna situacija na domaćem deviznom tržištu – normalizuju. Narodna banka Srbije, nakon provere sa svim poslovnim bankama koje posluju u Republici Srbiji, odgovorno tvrdi da ne postoje navedena ograničenja. Istovremeno napominjemo da nisu istiniti navodi da ’beneficiju da pazare evre preko virtuelne menjačnice imaju jedino zaposleni u toj banci’. Ovakve prakse ne bi bile u interesu poslovnih banaka, niti u interesu očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u Srbiji, što je potvrđeno i u samim poslovnim bankama. Ponavljamo, ovakvi i slični napisi o ograničenjima prilikom kupovine evra jedino mogu da doprinesu širenju neosnovane panike među građanima za koju ne postoji nijedan opravdan razlog jer je NBS preduzela sve raspoložive mere da kanali snabdevanja banaka i ovlašćenih menjača evrom i drugim stranim valutama, i u danima povećane tražnje, funkcionišu nesmetano“, dodaju iz NBS.
Redakcija „Vremena“ ostaje pri tekstu i informacijama iz njega. Upućuje i apel Narodnoj banci Srbije da, kao zvanični regulator bankarskog tržišta, izvrši dubinsku proveru opcije menjanja evra na aplikacijama banaka i pokuša u svakoj banci da kupi više od 100 evra u jednoj transakciji.
Kompanije Viza i Masterkard platiće ukupno 167,5 miliona dolara kako bi rešili grupnu tužbu kojom su optuženi za zaveru
Usled jagme za evrima, neke banke su udarile klijentima limit - preko mobilnih aplikacija može da se kupi samo do 100 evra u jednoj transakciji. Pojedinim bankama ovo je način i da dodatno zarade
Predsednik države opet se preračunao kada je govorio o ekonomiji i tvrdio kako Srbija sa deviznim rezervama „može godinama da brani kurs" dinara“
Sudbina NIS-a i dalje nije poznata. Dok predsednik Srbije najavljuje tripatridne razgovore naredne nedelje, predsednik Rusije kaže da se nada zajedničkom rešenju
Prema svedočenju stanara i arhitekte Slobodana Maldinija, navijački grafiti Delija na Bežanijskoj kosi rađeni su uz zvanično opštinsko odobrenje, i pored protivljenja građana
Propast projekta “Generalštab” i podizanje optužnice protiv ministra kultureDan kada im je krenulo nizbrdo Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve