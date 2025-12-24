Kompanija Lidl Srbija najavila je novi ciklus povećanja zarada i unapređenja benefita za svoje zaposlene u 2026. godini. Na godišnjem nivou, a uključujući predstojeće januarsko povećanje, zarade najvećeg broja zaposlenih na operativnim pozicijama u Lidlu će se uvećati za više od 20 odsto. Ovim potezom, kompanija potvrđuje svoju stratešku posvećenost obezbeđivanju konkurentnih uslova rada i stabilnosti za svoje zaposlene

Novim povećanjem osnovne zarade od oko 7%, a koje je najavljeno za januar 2026, plate prodavaca u kompaniji će biti uvećane za do 23% na godišnjem nivou, koristeći poređenje januar 2025. sa januarom 2026. godina. Pored fokusa na sektor prodaje, Lidl Srbija planira i povećanje zarada za zaposlene u okviru Logističkih centara, kao i u Direkciji, koje će stupiti na snagu sa početkom nove poslovne godine, tj. od marta 2026. godine. Ovim se obezbeđuje ujednačen rast primanja u svim sektorima kompanije, čime se nagrađuje doprinos svakog pojedinca u lancu poslovanja.

„Naši zaposleni su jedan od najvažnijih faktora našeg uspeha i poverenja koje nam potrošači svakodnevno ukazuju, zato kontinuiranim poboljšavanjem uslova rada, kao i kroz povećanje zarada želimo da osiguramo dodatnu stabilnost našim koleginicama i kolegama i potvrdimo poziciju jednog od najpoželjnijih poslodavaca u Srbiji. Naš cilj je da ponudimo paket koji nije samo finansijski atraktivan, već pruža i dugoročnu sigurnost“, kaže Ivana Marković, direktorka Direkcije Ljudski resursi i članica Uprave u kompaniji Lidl Srbija.

Osim povećanja osnovne zarade, i uvećanja iznosa varijabilnih naknada, kompanija će za zaposlene na operativnim pozicijama i u narednoj godini osigurati dodatak za godišnji odmor u iznosu od 30.000 dinara. Takođe, uplate sredstava na Lidl kartice za zaposlene u iznosu do čak 50.000 dinara na godišnjem nivou ostaju benefit koji imaju svi zaposleni bez obzira na segment poslovanja i poziciju.

Sveobuhvatan sistem podrške zaposlenima

Lidl Srbija ima za cilj da bude siguran partner svojim zaposlenima, zato im pored konkurentnih finansijskih uslova pruža podršku i u prevazilaženju izazova kako u profesionalnom, tako i u ličnom životu, sa naglaskom na svakodnevne životne situacije. Svi zaposleni u Lidlu, bilo da rade u sektoru Prodaje, Logistike ili u Direkciji, imaju besplatno privatno zdravstveno osiguranje sa uključenim godišnjim sistematskim pregledima.

Takođe, kompanija Lidl Srbija zaposlenima na raspolaganje stavlja i inovativni program podrške, pod nazivom EAP – Employee Assistance Program, koji podrazumeva poverljivo savetovanje sa stručnjacima iz oblasti finansija, prava i psihologije. U okviru ovog programa, svi zaposleni u bilo kom trenutku mogu kontaktirati podršku, i to putem mobilne aplikacije, telefona i portala i besplatno dobiti stručne savete na važne teme iz svakodnevnog života uz potpunu poverljivost podataka.