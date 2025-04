Tajlandske vlasti uhapsile su kineskog izvršnog direktora povezanog sa kompanijom koja je odgovorna za izgradnju višespratnice u Bangkoku, koja se srušila tokom zemljotresa 28. marta, preneo je Njujork Tajms. U ovoj nesreći poginulo je najmanje 47 osoba, dok se isto toliko još vodi kao nestalo.

Kineski državljanin Džang Čuanling uhapšen je u subotu u hotelu u Bangkoku, a istražni organi su zatražili produženje njegovog pritvora na dodatnih 12 dana.

Prema pisanju britanskog lista Independent, on je jedan od četvorice ljudi koje tajlandske vlasti sumnjiče da su koristili državljane Tajlanda kao fiktivne akcionare kako bi prikrili kinesku kontrolu nad kompanijom China Railway No. 10, koja je lokalni ogranak kineske državne firme.

China Railway No. 10 deo je zajedničkog ulaganja sa tajlandskom kompanijom Italian-Thai Development Plc, angažovanom za izgradnju tridesetospratne zgrade Državne revizorske službe, koja se srušila tokom zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Rihteru.

Epicentar zemljotresa bio je u Mjanmaru, gde je poginulo više od 3.700 ljudi, a najviše žrtava bilo je upravo na mestu urušavanja pomenute zgrade.

Ministar pravde Tajlanda, Tavi Sodsong izjavio je da su istražitelji pronašli dokaze da je kompanija koristila trojicu tajlandskih državljana kao posrednike za prikrivanje stvarnog uticaja kineske strane, čime je prekršen tajlandski Zakon o stranom poslovanju, koji ograničava strano vlasništvo u lokalnim kompanijama na 49 odsto.

Prema podacima tajlandskog privrednog registra, Džang poseduje upravo 49 odsto udela u kompaniji China Railway No. 10.

List Bangkok Post prenosi da su u utorak pred sud izvedena i tri državljanina Tajlanda optužena da su bili fiktivni vlasnici udela unutar kompanije. Oni su negirali optužbe i ostaju u pritvoru narednih 12 dana zbog nastavka istrage.

Premijerka Tajlanda Paetongtarn Šinavatra naredila je detaljnu istragu svih tajlandskih projekata u koje je uključena China Railway No. 10, nakon što je ova tragedija izazvala značajan pritisak javnosti.

U međuvremenu, tajlandski zvaničnici su u ponedeljak saopštili da čelične šipke kompanije Xin Ke Yuan Steel, čiji su suvlasnici takođe kineski državljani, nisu prošle na testovima bezbednosti.

Kako prenose međunarodni mediji, kompanija je negirala ove navode, tvrdeći da su njihovi proizvodi prošli sve potrebne inspekcije i da smatraju da se prema njima nepravedno postupa.

China Railway No. 10 u ovom momentu učestvuje u oko deset građevinskih projekata širom Tajlanda, što dodatno povećava zabrinutost tajlandskih vlasti nakon tragedije, zaključuje Independent.

Decenija odloženih obećanja

China Railway No. 10 pripada korporativnoj strukturi China Railway Engineering Corporation (CREC) koja radi na izgradnji brze pruge Beograd–Budimpešta sa mađarske strane.

Njihovo angažovanje na ovom projektu ujedno je i prvi infrastrukturni projekat koji je Kina sprovela na tlu Evropske unije.

Krajem 2023. godine, kako je Vreme tada pisalo, došlo je do zastoja u realizaciji projekta – mađarski portal Teleks objavio je da je izgradnja pruge zaustavljena jer kineski izvođači ne mogu da naprave sistem osiguranja i kontrole vozova po evropskim standardima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je svečano otvaranje pruge za 7. jul ove godine. Gostujući na Televiziji Pink, on je izrazio uverenje da će, uprkos brojnim izazovima, radovi biti završeni na vreme.

„Ja verujem da bismo do 7. jula mogli da otvorimo prugu Beograd–Subotica, posle svega što su nam radili. I tada bi se do Budimpešte, jer Mađarima ostaje još samo jedan deo za brzu prugu, moglo stizati za oko tri sata“, rekao je Vučić.

Ipak, projekat je obeležila decenija odlaganja. Još 2014. godine, tadašnja ministarka Zorana Mihajlović najavila je vožnju od Beograda do Novog Sada za pola sata do sredine 2017. Vučić, tada sa premijerske pozicije, obećavao je 2015. početak radova i završetak do 2018. Radovi su, međutim, počeli tek krajem 2017. na deonici Beograd-Stara Pazova.

Deonica Beograd-Novi Sad, puštena je u saobraćaj 2022. godine, i tada je preneto da je dobila sve potrebne međunarodne sertifikate o bezbednosti i upravljanju železničkim saobraćajem, ispunjavajući time najviše evropske standarde.

Na ovoj deonici, kineski konzorcijum CRIC&CCCC (China Railway International Co.Ltd i China Communications Construction Company Ltd) sproveo je i rekonstrukciju zgrade Železničke stanice u Novom Sadu u kojoj se dogodila tragedija kada je pala nadstrešnica i ubila 16 ljudi.