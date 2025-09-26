Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ponovo megalomanski popust do 1.000 dinara za struju za siromašne penzionere. U svojoj računici je negde „zaturio“ 45.000 penzionera

Pred-predizbornu kampanju pokrenuo je u avgustu Aleksandar Vučić, svojim specijalnim paketom ekonomskih mera. Kao četvrtu meru je tada najavio popust do 1.000 dinara na račun za kilovate za one koji primaju niske penzije.

„Četvrta mera, to jest popusti na računima za električnu energiju, tu ćemo još da radimo, nisam zadovoljan ovde. I ovde se opet postavlja pitanje koja nam je to visina penzije, da li će biti do 25.000, a boriću se da to bude najmanje do 28.000 dinara, iako su mi rekli da će to EPS-u da nanese značajnije gubitke“, rekao je Vučić krajem avgusta.

Dodao je da bi tako bilo obuhvaćemo 30 odsto penzionera.

Otkud baš 27.711,33 dinara

Na kraju je odlučeno da granica bude tačno 27.711,33 dinara, a da popust od 1.000 dinara mogu da iskoriste ove zime penzioneri koji imaju brojilo na svoje ime, usvojeno je danas (26. septembra) na sednici Vlade Srbije.

Vučić je tako donekle ispoštovao obećanu granicu, ali ju je povukao za tih 289 dinara do 28.000. Postoji i razlog zašto.

Fond PIO tu postavlja crtu kada razgraničava visinu penzija. Tako oko 175.000 penzionera prima od 25.000,01 do 27.711,33 dinara, dok je sledeći nivo penzija od 27.711,33 do 30.000,00, koliko prima nešto više od 45.000 njih, zvanični su podaci PIO fonda.

Da je hteo da ispoštuje do kraja svoje obećanje i stavi granicu za popust za struju 28.000 dinara penzije, Vučić bi ušao u ovaj drugi nivo i tako obuhvatio još oko 45.000 penzionera.

To je on, dok je uzimao u avgustu ulogu ekonomiste u socijalnoj policiji, i planirao, jer je obećao:

„Svakako želim da obuhvatimo bar 30 odsto penzionera, onih koji imaju najmanje penzije.“

Sa usvojenom računicom, ovih 45.000 ljudi ispalo je iz igre. Jer će mogućnost da se prijave za popust za struju dobiti oko 450.000 njih, umesto 498.000, koliko je zaista 30 odsto od brojke od 1.657.668 penzionera. Toliko ih po zvaničnoj računici PIO fonda ima u zemlji.

Jedino što bi moglo da ga opravda, jeste da je 45.000 najsiromašnijih preminulo, što jeste moguće, s obzirom da za šest meseci u Srbiji približno toliko ljudi umre.

Ipak, to bi značilo da nijedan novi radnik nije ove godine ostvario uslov za penziju i to ovu najmanju.