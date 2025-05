Pompezno se o pruzi od Beograda do Budimpešte govorilo godinama, a država probija jedan za drugim datume

Do 2018. godine stiže brza pruga Beograd–Budimpešta, voz će u gradu ići 120, a na otvorenom 180 na sat. Tako će iz jedne do druge prestonice trebati svega dva sata i 40 minuta.

Ovo su bile izjave Aleksandra Vučića iz 2015. Za sada, deset godina kasnije, je od svega ovoga Srbija samo dobila deonicu od Beograda do Novog Sada, a rokovi se probijaju i za deo od Novog Sada do Subotice.

Brza pruga do poslednjeg grada na granici sa Mađarskom, je trebalo da bude puštena u saobraćaj prošle jeseni, ali je rok probijen i radovi su odloženi do daljnjeg, nakon što se dogodila tragedija u Novom Sadu u kojoj je život zbog korupcije u država i pada nadstrešnice izgubilo 16 ljudi.

Može za dva meseca

Vučić sada daje novi rok, on je na Pinku rekao da bi deonica Novi Sad-Subotica mogla da bude otvorena do 7. jula.

„Verujem da bismo do 7. jula mogli da otvorimo prugu Beograd-Subotica. I tada bi do Budimpešte, jer Mađarima će ostati još jedan deo za brzu prugu da urade, trebalo negde oko tri sata. Stvarno divno, idealno, i to može za dva meseca“, kazao je pompezno Vučić.

Posle nesreće u Novom Sadu, iz države je bilo najava da bi pruga mogla da bude otvorena u toku zime, ali se na kraju od toga odustalo. Ono što ostaje da se vidi pre zvaničnog otvaranja, ako ono bude bilo u toku leta, jeste da li će se čekati zvanični rezultati elaborata o stabilnosti stanične zgrade u Novom Sadu (za čiju izradu je Infrastruktura železnice Srbije dodelila posao Fakultetu tehničkih nauka iz tog grada i Institutu za ispitivanje materijala). Ili će se bez obzira na to naći alternativni način za ulazak na železničku stanicu u Novom Sadu, koja se od tragedije do danas ne koristi već je privremena početna stanica i krajnja stanica do i od Beograda Petrovaradin, piše E kapija.

Elaborati su naručeni za pet staničnih zgrada, u železničkim stanicama Subotica, Bačka Topola, Naumovićevo, Žednik i Kisač.

Problemi o kojima se sada ne govori

Izgradnju pruge pratili su neki drugi problemi još 2023, o kojima je Vreme već pisalo. Izgradnja je zaustavljena pošto kineski izvođači ne mogu da naprave sistem osiguranja i kontrole vozova po evropskim standardima.

Mađarski portal Telex objavio je da je izgradnja pruge zaustavljena pošto kineski izvođači ne mogu da naprave sistem osiguranja i kontrole vozova po evropskim standardima. Kako navodi ovaj medij, taj segment je ključan za realizaciju ove investicije.