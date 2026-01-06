Nakon niza poskupljenja, u Beogradu od 1. januara poskupljuju i pogrebne usluge i održavanje zgrada. Za koliko?

Nakon niza poskupljenja, Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je u utorak da je gradska vlast u Beogradu kao „čestiku za novogodišnje i božićne praznike“ Beograđanima podigla i cenu komunalnih usluga, uz veću cenu stambenih i pogrebnih usluga.

Od 1. januara poskupele su pogrebne usluge za 15 odsto, a naknada za održavanje zgrada i higijene Gradskog stambenog za čak 19 odsto, ukazao je CLS u saopštenju.

Skuplja voda

I voda će od 1. janaura poskupeti 17,5 odsto, i to na osnovu odluke koju je JKP Beogradski vodovod i kanalizacija doneo 30. oktobra. Obrazloženje za to bilo je poskupljenje struje i drugih energenata, hemikalija i pratećeg materijala, ali i najava da će od iduće godine biti povećana minimalna zarada.

Prema pojekciji poskupljenje vode konkretno znači da će prosečni račun za tročlano domaćinstvo biti uvećan za oko 300 dinara mesečno. Kubni metar vode će od 1. januara koštati 87,24 dinara sa PDV-om, odvođenje otpadnih voda 35,26 dinara po kubnom metru, a građani će za pogonsku spremnost plaćati 191,74 dinara.

To znači da će kubni metar poskupeti za 13 dinara, odvođenje otpadnih voda poskupljuje za 5,25 dinara po kubnom metru, dok će pogonska spremnost sistema biti skuplja za 28,55 dinara.

Povećan porez na imovinu

Zbog povećanja cena stambenog kvadratnog metra u Beogradu, ali i u još nekim gradovima, biće povećan i porez na imovinu.

Skupština Grada Beograda usvojila je prošle krajem novembra odluku o povećanju poreza na imovinu za 2025. godinu.

Projekcije kažu da će porez za stan od 50 kvadratnih metara u trećoj stambenoj zoni 2025. godine godine biti veći za 600-700 dinara, a najveće povećanje poreza imaće pravna lica, jer 2023. godine nije obračunata poreska stopa pošto je njime rukovodio Privremeni organ, pa je porez plaćan na ime knjigovodstvene, a ne stvarne vrednosti.

Od povećanja poreza na imovinu Grad Beograd očekuje povećanje prihoda za oko četiri do pet odsto.

Skuplji parking

Od 1. januara biće povećane i cene parkiranja u garažama i na parkiralištima, a biće izmenjene i cene mesečnih pretplata u stanarskim garažama i cene vremenske parking pass kartice.

U garaži „Obilićev venac“ cena sata parkiranja od januara će biti povećana sa 120 na 150 dinara, a u garažama „Masarikova“, „Zeleni venac“, „Pionirski park“ i „Dr Aleksandra Kostića“ cena prvog započetog sata ostaće ista i iznosiće kao i dosadašnjih 100 dinara, a cena svakog narednog sata biće 150 dinara.

Cene parkiranja za prvi započeti čas na nekim parkiralištima su ostale iste, dok su na parkiralištima „Čukarica“, „Belvil“ i „Novi Beograd“ snižene, pa će ubuduće prvi sat parkiranja koštati 50 dinara umesto 70.

U garaži „Botanička bašta“ i na parkiralištima „Cvetkova pijaca“ i „Milan Gale Muškatirović“ cena prvog sata biće 50 dinara, umesto dosadašnjih 60 dinara, a cena svakog narednog sata na ovim objektima biće 100 dinara.

Jednokratno dnevno parkiranje na parkiralištu „Ada Ciganlija“ od januara će koštati 200 dinara umesto dosadašnjih 150.

Parking pass karta za jedan dan košta 2.000 dinara, za tri dana 4.500 dinara, dok je nova cena ove vremenske karte za sedam dana 9.000 dinara.

