Ako se zna da je interesovanje građana za aktivnosti vezane za administraciju uvek visoko na početku i pred kraj nekog takvog procesa, nameće se pitanje da li će sistem za onlajn legalizaciju objekata ponovo „pasti“ pred kraj roka

Onlajn sistem za legalizaciju objekata „Svoj na svome“ prva dva dana od pokretanja bio je u potpunom kolapsu, a tek u četvrtak, trećeg dana rada, počeo je da se vraća u normalu.

Poslanik Stranke slobode i pravde Peđa Mitrović, koji je o padu sistema obavestio javnost objavom na društvenim mrežama, kaže za „Vreme“ da problem nije bilo samo unošenje podataka u sistem „Svoj na svome“, već i što su sa tim sajtom „pali“ i servisi GeoSrbija i e-Katastar.

„Za problem smo saznali kada su nam se javili ljudi koji rade na predmetima legalizacije i koriste servise GeoSrbija i e-Katastar, uz navode da ti servisi ne rade zbog onlajn prijavljivanja za legalizaciju“, kaže Mitrović.

Domino efekat

On kaže da se uverio da su ti navodi tačni i da mu je objašnjeno da je prijavljivanje za legalizaciju „palo“ jer kapacitet te platforme nije bio predviđen za ono što se dešavalo u prva dva dana onlajn legalizacije, što je izazvalo domino efekat i prestanak rada servisa GeoSrbija i e-Katastar.

„Kada dva meseca najavljujete usvajanje zakona koji će omogućiti masovnu legalizaciju, što podrazumeva četiri miliona objekata, i kada napomenete da će ta evidencija trajati dva meseca, i kada podelite koliko objekata za koliko dana bi trebalo da bude legalizovano, jasno je koliki vam je kapacitet potreban da servis ne bi kolabirao, posebno ako znate da je interesovanje građana za takve aktivnosti uvek visoko na početku i pred kraj pomenutog perioda“, kaže Mitrović.

Šta će biti pred istek roka?

Zato se on pita da li će se kolaps onlajn platforme za legalizaciju dogoditi i pred kraj perioda predviđenog za prijavu.

Dodaje i da se nadležne institucije uopšte nisu oglasile zbog kolapsa servisa.

„Pitali smo javno ministarku građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandru Sofronijević da objasni šta se dogodilo, pošto se oni prave da se ništa nije dogodilo. Pitanje je i šta će biti urađeno da se slično ne bi dogodilo i u poslednjim danima prijave za legalizaciju“, kaže Mitrović.

Navodi da praksa pokazuje da i Agenciji za privredne registre (APR) kolabiraju servisi pred istek rokova.

„Međutim, razlika između APR-a i onlajn sistema za legalizaciju je u tome što vlast navodi da je ovo definitivno poslednji rok za legalizaciju. Šta će se desiti ako sistem ne bude radio poslednjih pet dana“, kaže Mitrović.

Nekredibilna država

Zato ističe da je „ova država potpuno nekredibilna, jer svaki put ističe da je ovo poslednji rok za legalizaciju“, a onda iznova daje nove rokove.

„Kada imate posla s državom koja gazi svoju reč, onda se građani ponašaju drugačije jer veruju da će biti još neki talas legalizacije. Poseban problem je što je vlast sve to uradila isključivo s ciljem da spasi rejting, a nije ih zaista zanimalo da li će ljudi rešiti svoje probleme“, zaključuje Mitrović.

Zaključuje da je vlast shavtila da joj je rejting zbog protesta građana „potpuno pukao“, da mere kao što je ograničenje trgovinskih marži nisu uspeli da se povrate, i da je zato „iz sebičnih političkih razloga“ pokrenula proces legalizacije.