Nacrt izmena Zakona o javnom redu i miru, koji je izradio kabinet zaštitnika građana Zorana Pašalića, predviđa da se prekršaji iz ove oblasti ubuduće mogu činiti i na društvenim mrežama. Nepristojno ponašanje, vređanje, pretnje, pa čak i prikupljanje priloga ili prostitucija, bili bi kažnjivi i u digitalnom prostoru

Kabinet zaštitnika građana Zorana Pašalića izradio je Nacrt izmena i dopuna Zakona o javnom redu i miru koji predviđa da se u prekršaje iz te oblasti uvrste i oni učinjeni ne samo na javnom mestu, nego i na društvenim mrežama.

Ubuduće bi, prema Nacrtu u koji je FoNet imao uvid, osim na javnom mestu, kazna stizala i ukoliko se nepristojnim i drskim ponašanjem narušava javni red i mir ili se vređa moral građana na javnom mestu ili na društvenoj mreži.

To će biti kažnjeno novčano od 10.000 do 150.000 dinara ili radom u javnom interesu od 80 do 360 časova. Ko taj prekršaj napravi u grupi od tri i više lica kazniće se radom u javnom interesu od 240 do 360 časova ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Društvene mreže kao „novo javno mesto“

Prema Nacrtu, kažnjavaće se i vređanje ili pretnja na društvenoj mreži novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara ili kaznom zatvora od 10 do 30 dana.

Ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjem na način koji uznemirava građane ili narušava javni red i mir ne samo na javnom mestu, nego i na društvenoj mreži biće kažnjen novčano od 10.000 do 50.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova.

Nacrtom je predviđeno da će onaj ko se odaje prostituciji, koristi usluge prostitucije ili ustupa prostorije radi prostitucije na javnom mestu ili na društvenoj mreži biti kažnjen novčano od 50.000 do 150.000 dinara ili zatvorom od 30 do 60 dana.

Ko prikuplja dobrovoljne priloge bez obaveštavanja nadležnog organa ili u toku prikupljanja dobrovoljnih priloga ugrozi spokojstvo građana ili naruši javni red i mir na javnom mestu ili društvenoj mreži kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova.

Ko bez obaveštavanja nadležnog organa organizuje prikupljanje dobrovoljnih priloga ili napravi taj prekršaj u grupi od tri i više lica ili za prikupljanje dobrovoljnih priloga koristi decu ili maloletna lica kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Za taj prekršaj biće kažnjeno i pravno lice novčanom kaznom od 250.000 do milion dinara, preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Kazne, odgovornost i identitet korisnika

Ako osoba za koju se sumnja da je učinila prekršaj na društvenoj mreži tvrdi da je to, zapravo učinio neko drugi, obavezna je da u roku od osam dana da potpune i tačne podatke o identitetu lica koje je koristilo društvenu mrežu i pismenu izjavu overenu od nadležnog organa kojom to lice potvrđuje da je koristilo društvenu mrežu umesto lica koje je za to usumnjičeno.

Posle konsultacija i javne rasprave ovaj dokument bi kao predlog trebalo bi da stigne i u skupštinsku proceduru.

„Nema nikakve sumnje da se u modernom dobu društvene mreže smatraju jednom posebnom vrstom javnog mesta, jer je dostup njima dozvoljen praktično neodređenom broju lica (njihovom korisniku). Ono što ih razlikuje od klasične definicije javnog mesta jeste to da nisu sva nepoštovanja i prekršaji javnog reda i mira mogući preko društvenih mreža, već priličan broj njih“, navedeno je u obrazloženju.

Ombudsman je izradio i zakonski predlog koji predviđa zabranu korišćenja mobilnih telefona u školama, a on će početkom godine i zvanično biti upućen u skupštinsku proceduru.

Zakon bi trebalo da se odnosi i na osnovne i na srednje škole, a predviđao bi da se telefoni ostavljaju na početku nastave i dobijaju tek nakon napuštanja škole. Korišćenje neće biti moguće ni na odmorima, izuzev za đake koji, zbog posebnih zdravstvenih okolnosti, za to dobiju potvdu lekara. Za komunkaciju sa roditeljima biće zaduženi nastavnici.

Posle konsultacija sa Panelom mladih savetnika, koji čine upravo đaci, iz kabineta ombudsmana planiraju da, nakon zimskog raspusta, organizuju i veliki skup na kojem će učestvovati svi kojih se ti propisi tiču – đaci, nastavnici i roditelji. Nakon svih sugestija, zakon će zvanično otići u parlament.

Izvor: FoNet

