Zbor zdravstvenih radnika Srbije

08.septembar 2025. B. B.

Sve izraženija represija vlasti pogoršava zdravlje nacije

„Brutalne policijske intervencije, upotreba suzavca i drugih hemijskih sredstava, fizičko nasilje, hapšenja i dugotrajna zadržavanja u pritvoru bez osnova, kao i kampanja zastrašivanja i medijske manipulacije, imaju ozbiljne posledice ne samo po društvenu koheziju, već i po javno zdravlje“, navodi Zbor zdravstvenih radnika Srbije

Maltretiranje životinja

07.septembar 2025. Ane-Sofi Brendlin/DW

Mučenje životinja za zabavu ljudi

Trke pasa, skokovi delfina u bazenu, lavovi u cirkusu, korida… Životinje i dalje patnjom plaćaju ljudsku zabavu. No, stvari se menjaju pa je u sve više zemalja zabranjen ovakav maltretman životinja